ANP Een wolf op de Veluwe

NOS Nieuws • vandaag, 20:57 Provincie Utrecht geeft vergunning af voor vangen en verdoven van wolf

Wolvenexperts mogen de wolf die op 31 juli in het bosgebied in Austerlitz een jong meisje omverliep gaan vangen, verdoven en zenderen. Daar heeft de provincie Utrecht een vergunning voor afgegeven. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om een alleenstaande wolf die in het gebied leeft.

De wolf, die bekend is onder nummer GW3237m, heeft de afgelopen maanden geregeld contact gezocht met mensen en honden. Experts verwachten dat de wolf door het vangen en zenderen schrikt, waardoor het dier in de toekomst bij mensen uit de buurt blijft.

Zoekt de wolf toch weer contact, dan mag hij met paintballs beschoten worden, zo heeft de provincie bepaald. Ook daarbij is het idee dat de wolf mensen gaat associëren met een negatieve ervaring en contact gaat schuwen.

Afschieten

De provincie maakte vandaag ook bekend dat het een vergunning klaar heeft liggen voor het afschieten van een wolf, voor het geval zich een "noodsituatie" voordoet. Als wolvenexperts oordelen dat bepaald gedrag dusdanig afwijkend en zorgwekkend is, kan de provincie binnen 24 uur tot afschot overgaan.

De provincie benadrukt dat het afschieten van wolven nu niet aan de orde is, maar wil vanwege eerdere incidenten wel op dit scenario zijn voorbereid.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights is het niet eens met de vergunningen en stapt naar de rechter, schrijft RTV Utrecht. De organisatie stelt dat het volgens de wet verboden is strikt beschermde diersoorten als de wolf opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. Ook is er volgens Animal Rights in Nederland geen ervaring met het verdoven en zenderen van wolven.

'Diervriendelijke klemmen'

De provincie verwacht "over enkele weken" met het vangen en zenderen te kunnen beginnen. Volgens een woordvoerder van de provincie wordt het vangen van het dier door specialisten gedaan, die gebruik zullen maken van "diervriendelijke klemmen". Andere dieren mogen daarbij geen risico lopen, stelt de woordvoerder.

Wolvenexperts waarschuwen dat het niet makkelijk wordt om het dier te vangen en de operatie tijd zal kosten. Eerst moeten zij vaststellen waar de wolf zich ophoudt en wat de beste plekken zijn om hem te vangen.

Meerdere incidenten

Bij een ander incident met een kind in Leusden, half juli, werden DNA-sporen van een wolf aangetroffen op de kleding van het kind dat met de buitenschoolse opvang op pad was. Of de wolf die dit meisje benaderde dezelfde was als die in Austerlitz, is vanwege een gebrek aan DNA-sporen niet vast komen te staan.

Kort na het incident gaven de provincie Utrecht en een viertal gemeenten het dringende advies af om niet naar de bossen van de Utrechtse Heuvelrug te komen met kleine kinderen. Daarnaast adviseerden ze bezoekers van het gebied om honden aan te lijnen en in de buurt te houden.

Landgoed Den Treek bij Leusden, dat sinds 18 juli deels is gesloten omdat er een wolvenpaar met welpen leeft, blijft tot en met 1 september dicht.

Hond gewond teruggevonden

In het Gelderse Nunspeet was afgelopen zondag opnieuw een incident tussen een vermoedelijke wolf en een hond. De eigenaar van de hond wandelde in een losloopgebied toen het dier van achteren werd gegrepen. De hond werd het bos ingetrokken en gewond teruggevonden. De provincie Gelderland stelt dat het aantal wolven op de Veluwe de laatste tijd is toegenomen.