ANP Foto ter illustratie

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 16:30 Hond door vermoedelijk een wolf gebeten in bos bij Nunspeet

Een hond is zondagavond vermoedelijk door een wolf gebeten in het Zandenbos bij Nunspeet. De eigenaar van de hond wandelde rond 18.30 uur in een losloopgebied toen het dier van achteren werd gegrepen. Vervolgens werd de hond het bos in getrokken.

Het baasje belde de politie, die samen met de Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) naar het bos ging en de gewonde hond terugvond. Een dierenarts heeft een bijtwond behandeld. Uit de wond is DNA-materiaal afgenomen zodat kan worden onderzocht of de hond daadwerkelijk door een wolf is aangevallen.

De eigenaar van de hond is geschrokken van de aanval en zegt er zeker van te zijn dat het om een wolf ging. De hond heeft tijdens de aanval flink van zich afgebeten, zegt de man tegen Omroep Gelderland.

Honden kort aanlijnen

De provincie Gelderland stelt dat het aantal wolven op de Veluwe de laatste tijd is toegenomen. Gedeputeerde Harold Zoet hield er daarom al rekening mee dat een incident in het gebied zou plaatsvinden, zoals eerder ook al op de Utrechtse Heuvelrug.

"Daarom komt binnenkort overleg met de Veluwse burgemeesters. Ik adviseer mensen hun hond kort aangelijnd te houden in de Veluwse bossen", zegt Zoet. Voor bezoekers van het gebied is een folder beschikbaar over wat te doen bij het zien van een wolf. Ook zijn er informatieavonden over hoe er met het roofdier moet worden omgegaan.

Na het incident was het gebied tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Inmiddels is het weer toegankelijk.