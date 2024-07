ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:36 Ruim drie keer zoveel wolvenaanvallen op dieren vastgesteld

Het aantal aanvallen van wolven op schapen en andere dieren is flink toegenomen. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 267 aanvallen vastgesteld, waar dat er precies een jaar eerder 77 waren. Dat is ruim drie keer zoveel.

Het gaat vooral om aanvallen bij landeigenaren die weinig maatregelen hebben genomen tegen de wolven. Zo waren in veel gevallen de dieren niet afgeschermd achter een hek of prikkeldraad. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12, de organisatie die wolvenzaken voor de provincies afhandelt.

Vooral rondom de Veluwe

De wolf slaat het vaakst toe op en rondom de Veluwe. In de gemeente Ede is al 27 keer een aanval geweest, in Elburg 22 keer.

Gelderland telde na drie maanden in 2024 al meer aanvallen dan in heel 2023: daar vonden 138 aanvallen plaats, tegenover 112 vorig jaar.

Volgens een woordvoerder van de wolvenorganisatie BIJ12 doen landeigenaren nog relatief weinig tegen de wolven. BIJ12 heeft een lijst met maatregelen die ze adviseren, zoals afrasteringen, bewakingshonden en camera's.

In meerdere provincies zijn subsidies beschikbaar om die preventieve maatregelen te kunnen nemen.

0:25 Wolf loopt vlak langs hardlopers in Leusden

Deze week werden in een heidegebied in Ede 41 schapen doodgebeten bij een wolvenaanval. Nog eens vijftien schapen raakten gewond, waarvan zes er zo slecht aan toe waren dat een dierenarts ze heeft moeten laten inslapen.

Begin deze maand verdween een hond in Leusden, waarschijnlijk door een wolvenaanval. Een week later werd een meisje in hetzelfde gebied gebeten.

De ouders van het meisje brachten samen met de buitenschoolse opvang een verklaring naar buiten over het incident. Ze schreven dat het een "zeer korte beet" was in haar zij. "De wolf heeft niet doorgebeten en liet het meisje direct los, waarna zij viel", aldus de ouders en de bso.