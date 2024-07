41 schapen dood op heide in Ede, vermoedelijk door wolvenaanval

In samenwerking met

In een heidegebied in Ede zijn afgelopen nacht tientallen schapen gedood. 41 dieren werden doodgebeten, en nog eens vijftien raakten gewond. Zes daarvan waren er zo slecht aan toe dat een dierenarts ze heeft moeten laten inslapen. Dat melden de gemeente Ede en landbouworganisatie LTO.

De schapen liepen voor natuurbeheer in heidegebied Noord-Ginkel. Ze zijn vermoedelijk aangevallen door een of meerdere wolven, zegt de gemeente. De kudde bestond uit 88 dieren en werd beschermd door een antiwolvenraster. Zo'n raster wordt aangeraden door BIJ12, een organisatie die provincies helpt faunaschade te voorkomen.

Volgens Wim Brouwer van de afdeling Gelderse Vallei van landbouworganisatie LTO is de betrokken schapenhouder "zeer ontdaan". "Vorig jaar heeft de eigenaar geen enkele aanval gehad", zegt hij tegen Omroep Gelderland . "Afgelopen week zijn er negen schapen gedood in Wekerom en nu dit. Allemaal van dezelfde eigenaar."

Rasters op orde

De rasters waren woensdag nog gecontroleerd door de gemeente en ze waren op orde. De provincie onderzoekt nu hoe het toch kon dat de schapen niet voldoende beschermd waren. "Het is vreselijk om te horen dat zoveel schapen gedood zijn", zegt de Edese wethouder Jan Pieter van der Schans.

Hij is ontevreden over het beleid van het Rijk en de provincie voor de wolf. "We hebben al meerdere keren opgeroepen om actief beleid te voeren. Daar zet ik na vandaag nog een keer een dikke streep onder."