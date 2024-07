ANP Foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 21:58 Hond in Leusden aangevallen en meegenomen, provincie vermoedt door wolf

Een aangelijnde hond is vandaag in een natuurgebied in Leusden door een ander dier aangevallen en meegenomen. Op basis van de ooggetuigenverklaring van het baasje van de hond gaat de provincie Utrecht uit van een aanval door een wolf.

Het is niet duidelijk of de hond bij de aanval is gedood. "De hond is na de aanval door de wolf meegenomen en is nog niet teruggevonden", zegt een woordvoerder van de provincie Utrecht. "Er wordt door meerdere boa's naar de hond gezocht."

De hondenbezitter was getuige van de vermoedelijke wolvenaanval. Om wat voor hond het gaat, is niet bekend.

'Kan altijd gebeuren'

Wolvenexpert Glenn Lelieveld zegt het incident te betreuren. "Tegelijkertijd ben ik niet heel verrast. Dit soort aanvallen vinden, ook in het buitenland, om de zoveel tijd plaats." De wolvenexpert wijst erop dat loslopende honden met enige regelmaat verantwoordelijk zijn voor dodelijke bijtincidenten.

De provincie Utrecht zegt dat de wolvenaanval van vandaag het eerste ernstige bijtincident in de provincie is, sinds de wolf terug is in Nederland.

Leusden ligt op de Utrechtse Heuvelrug. Natuurorganisatie BIJ12, die data over wolven en de schade die ze aanrichten bijhoudt, schrijft dat is aangetoond dat daar wolven aanwezig zijn.