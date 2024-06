Pixabay Poolwolven (archieffoto)

NOS Nieuws • morgen, 00:38 Vrouw zwaargewond na aanval door wolven in Frans safaripark

In een dierenpark in Frankrijk is een vrouw zwaargewond geraakt toen ze tijdens het hardlopen werd aangevallen door wolven. Franse media melden dat het slachtoffer in haar nek, rug en een been werd gebeten.

De aanval was in het safaripark in Thoiry, zo'n 40 kilometer ten westen van Parijs. De 37-jarige vrouw had de nacht doorgebracht in een lodge in het park en was in de ochtend gaan hardlopen.

Elektrische hekken

Op de een of andere manier was ze in het deel beland waar de dieren vrij rondlopen en waar bezoekers alleen met de auto mogen komen. Daar werd de vrouw aangevallen door drie poolwolven.

Parkmedewerkers schoten te hulp nadat ze het slachtoffer hadden horen schreeuwen. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Later kwam het bericht dat ze niet in levensgevaar is.

Het deel van het park waar de huisjes staan is met onder meer elektrische hekken afgesloten van het gebied waar de dieren vrij rondlopen. Het is niet duidelijk of de vrouw zelf niet heeft opgelet of dat er iets in het park verkeerd is gegaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld.