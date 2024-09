ANP Een wolfwerende afrastering bij een schapenhouder in Drenthe

NOS Nieuws • vandaag, 12:34 Helft subsidies voor wolfwerende hekken nog niet gebruikt

De helft van de tien miljoen euro die beschikbaar is voor veehouders om wolven te weren, is nog niet gebruikt. Tot nu toe is vijf miljoen euro subsidie voor wolvenrasters uitgekeerd, meldt het ANP. Uit een rondgang van het persbureau blijkt dat per provincie verschilt hoeveel boeren een subsidie aanvragen om een wolfwerend raster aan te schaffen.

Veehouders kunnen een aanvraag doen voor een subsidie voor zo'n omheining waar wolven niet doorheen of onderdoor kunnen. Zo kan worden voorkomen dat wolven vee aanvallen.

Volgens een woordvoerder van BIJ12, de organisatie die voor provincies wolvenzaken regelt, zijn er meerdere redenen dat nog niet alle subsidie aangevraagd is.

Desinformatie

Desinformatie is er daar een van. "Boeren twijfelen aan de werking van de wolvenrasters. Ze geloven niet dat het raster wolven hindert in het bereiken van terrein van de boer."

Die twijfel is niet nodig, zegt de woordvoerder. Het is volgens hem meermaals bewezen dat de rasters wolven tegenhouden. "Er zijn diverse eisen waar de wolfwerende rasters aan moeten voldoen, zoals bijvoorbeeld de minimale hoogte van 1,20 meter en het aantal stroomdraden en hoeveelheid stroom die op het schrikdraad staat."

Daarnaast zijn boeren vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden. Ze weten volgens wolvenkenner Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging vaak niet hoe ze de subsidie kunnen aanvragen. De Zoogdiervereniging helpt veehouders daarom door wolvenconsulenten in te zetten, die in sommige provincies op aanvraag boeren adviseren over maatregelen tegen de wolf.

Ten slotte zijn er nog boeren die überhaupt geen maatregelen willen treffen tegen wolven, omdat zij vinden dat de wolf zou moeten worden afgeschoten en verdwijnen.

Animo verschilt per provincie

Volgens BIJ12 is de subsidie vooral populair in provincies waar de wolf is gesignaleerd. Daarnaast is in sommige provincies de subsidie al langer aan te vragen, waardoor de subsidiepot op die plekken minder vol is.

De subsidie is in acht provincies beschikbaar en is in Gelderland en Drenthe het meest aangevraagd. In die provincies is daarom extra geld vrijgemaakt voor de subsidie. In deze provincies zijn de subsidieregelingen nog ongeveer twee jaar geldig. In de andere provincies lopen de regelingen eind 2024 of begin 2025 af, maar zijn de provinciebesturen van plan de regelingen te verlengen.

De staatssecretaris van Natuur Jean Rummenie (BBB) wil dat een landelijk team bijdraagt aan de plaatsing van extra omheiningen tegen wolven. Dit team zou moeten helpen met het plaatsen van de hekken en de boeren assisteren bij het aanvragen van de subsidies.

In Nederland zijn op dit moment twaalf wolvenroedels en twee losse wolven, blijkt uit onderzoek van BIJ12. Het aantal aanvallen door wolven is dit jaar sterk toegenomen, vooral bij veebedrijven die geen wolfwerende rasters gebruikten.