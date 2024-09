ANP Een wolf op de Veluwe

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 16:40 Opnieuw meer wolvenroedels geteld, meeste welpen in Gelderland geboren

Nederland telt op dit moment elf wolvenroedels. Vorig jaar waren dat er nog negen. Dat meldt BIJ12, het bureau dat provincies ondersteunt op het gebied van wolvenzaken.

Een wolvenroedel bestaat uit een wolvenpaar met jongen. Zeven roedels leven op de Veluwe, twee in Midden-Drenthe en de Drents-Friese regio. Daarnaast is er een nieuwe roedel vastgesteld op de Utrechtse Heuvelrug en is er sinds kort ook een roedel in het noordelijke deel van de Gelderse Vallei.

Volgens BIJ12 lijkt de eerdere toename van het aantal roedels in Nederland "af te vlakken". Tussen 2019 en 2021 was er één wolvenroedel in Nederland. In 2022 waren dit er vier. In 2023 was het aantal roedels toegenomen tot negen en dit jaar dus tot elf.

Meeste welpen in Gelderland geboren

Bij tien van de elf roedels zijn er nieuwe welpen geboren. In totaal zijn dat er minimaal 55. De meeste welpen, 38 in totaal, zijn gezien bij de roedels in de provincie Gelderland.

Daarvan zijn elf jongen op wildcamera vastgelegd bij een roedel in het zuidwesten van de Veluwe. "Dat is in Nederland niet eerder voorgekomen. Echt uniek", zegt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging tegen Omroep Gelderland. Gemiddeld gezien krijgt een roedel drie tot zes welpen.

Aantal wolven

Uit DNA-onderzoek blijkt dat er zeker 43 verschillende wolven in Nederland zijn. Daarvan zijn acht wolven voor het eerst aangetroffen in Nederland. Van vijf wolven is de afkomst onbekend.

Hoeveel wolven er daadwerkelijk in Nederland zijn, is volgens BIJ12 lastig te zeggen. Vanwege een gebrek aan sporen is het namelijk niet mogelijk om van elke wolf DNA te onderzoeken. De organisatie schat dat er op dit moment tussen de 104 en 124 wolven in Nederland leven.

Schademeldingen

Tussen februari en mei van dit jaar zijn er 217 meldingen bij BIJ12 gedaan van schade na mogelijke wolvenaanvallen op vee. Bij 190 gevallen werd vastgesteld dat een wolf inderdaad de dader was.

Dertien keer bleek het te gaan om een aanval van een hond. In andere gevallen bood onderzoek geen uitsluitsel.