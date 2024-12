2/12 in Nieuwsuur: Crisis Franse regering • Persvrijheid in Israël • Minder mbo'ers

Franse regering aan zijden draadje

De kans is groot dat de Franse regering het einde van de week niet haalt. Premier Michel Barnier wil tientallen miljarden bezuinigen om het begrotingstekort en de staatsschuld terug te dringen. De linkse oppositie vindt de plannen veel te ver gaan en ook de radicaal-rechtse oppositie heeft grote twijfels. De oppositie wil het kabinet met een motie van wantrouwen naar huis sturen. We bespreken de situatie met onze verslaggever Saskia Dekkers .

Persvrijheid Israël in gedrang

In Israël wordt de persvrijheid steeds verder beknot. Vorige week stelde de regering een boycot in van de kritische krant Haaretz. Voor ambtenaren is het nu verboden om contact te hebben met journalisten van de krant. Sinds de huidige regering aan de macht kwam, is Israël in de persvrijheidsindex gezakt van plek 86 naar plek 101, van de 180. En dat merken Israëlische tv-zenders en kranten. Zij zagen hoe de campagne om persvrijheid aan banden te leggen het afgelopen jaar in stroomversnelling kwam.