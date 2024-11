18/11 in Nieuwsuur: Hoe verder in Oekraïne? • Rechtszaak natuurvergunning Schiphol • Venezolaanse oppositieleider González

Hoe verder in Oekraïne?

Rusland blijft Oekraïne bestoken met raketaanvallen. Gisteren kwamen zeker elf mensen om bij een aanval op een woontoren in de stad Soemy, in het noordoosten van Oekraïne. Eerder op de dag voerde Rusland een massale raketaanval uit op het elektriciteitsnetwerk in het land.

Oekraïne heeft het steeds moeilijker op het slagveld. President Zelensky zei afgelopen weekend nog dat Oekraïne er alles aan moet doen om volgend jaar de oorlog met Rusland door middel van diplomatie te beëindigen. Hoe zou zo'n route naar vrede eruitzien en wie zijn dan de hoofdrolspelers? We bespreken het in de studio met onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp .

Zelensky wil komend jaar eind aan oorlog in Oekraïne via diplomatieke weg

Edmundo González kreeg vermoedelijk de meeste stemmen bij de Venezolaanse presidentsverkiezingen, maar de zittende president Nicolás Maduro riep zichzelf uit tot winnaar. Sindsdien is González op de vlucht. In augustus hield hij zich in het geheim schuil in de Nederlandse ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.