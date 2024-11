Elf doden bij Russische aanval op woontoren noordoosten Oekraïne

Bij een Russische raketaanval op een woontoren in Soemy, in het noordoosten van Oekraïne, zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Ook zijn 63 mensen gewond geraakt. "Zondagavond werd een hel voor Soemy", zegt een legerwoordvoerder.

Onder de doden zijn volgens persbureau Reuters ook twee kinderen. Vierhonderd mensen moesten geëvacueerd worden uit de negen verdiepingen tellende woontoren. Ook zou "vitale infrastructuur" zijn geraakt en is de elektriciteit uitgevallen in de stad.

De Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Klymenko bevestigt de nieuwe Russische aanval: "Elk leven dat door Rusland wordt verwoest is een grote tragedie."

Grootste aanval sinds augustus

Eerder op de dag voerde Rusland al een massale raketaanval uit op Oekraïne. Die had als doelwit het elektriciteitsnetwerk in het land. Het zou gaan om de grootste aanval van Rusland sinds augustus. Ook een militair vliegveld werd aangevallen.

Oekraïne kan de laatste tijd steeds moeilijker standhouden tegen het Russische leger. Gisteravond werd bekend dat president Biden toestemming geeft aan Oekraïne om door de VS geleverde langeafstandsraketten in te zetten in Rusland.