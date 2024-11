NOS

vandaag, 16:39 17/11 in Nieuwsuur: Halsema over het geweld in Amsterdam • IDFA-docu Writing Hawa

Burgemeester Halsema te gast

De Amsterdamse burgemeester komt langs om te praten over de gewelddadige gebeurtenissen in haar stad rond en na Ajax-Maccabi Tel Aviv. We zetten op een rij wat er allemaal is gebeurd en bespreken tot welke spanningen dat leidt bij haar inwoners.

Ook vragen we Halsema naar haar mening over de Haagse reacties. Volgens sommige politieke leiders heeft Nederland een integratieprobleem. PVV-leider Geert Wilders sprak over "islamitisch tuig". Eerder zei VVD-leider Dilan Yesilgöz dat de Nederlandse vrijheden "onder druk staan".

Docu over Afghaanse vrouw die op haar vijftigste leert lezen

Afgelopen week is in Amsterdam het internationale documentairefestival IDFA begonnen, waar documentaires van over de hele wereld in première gaan. Vanavond is het de beurt aan 'Writing Hawa', van de Afghaanse journalist en regisseur Najiba Noori.

Zij maakte een portret van haar moeder Hawa, die haar hele leven verlangde naar onderwijs maar pas na haar vijftigste begint te leren lezen en schrijven. Totdat in 2021 de Amerikanen uit Afghanistan vertrekken, waardoor het leven voor meisjes en vrouwen compleet verandert.