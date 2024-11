7/11 in Nieuwsuur: Europa's positie na winst Trump • Kritiek op asielminister Faber • Problemen met arbeidsmigranten

Hoe sterk staat Europa na de overwinning van Trump?

Na de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, rijst de vraag: hoe sterk staat Europa? Tijdens de EU-top in Boedapest wordt daar over gesproken. Het antwoord lijkt niet hoopgevend, zeker nu Duitsland als machtigste land van Europa sinds gisteravond in een crisis verkeert. We bespreken het onder meer met NAVO-topmilitair Rob Bauer .

Minister Faber onder vuur in debat over begroting

In het debat over de begroting van Asiel en Migratie is minister Faber hard in botsing gekomen met Kamerleden van onder meer SP, CDA, ChristenUnie en D66. Zij verwijten de minister niet met antwoorden op vragen te komen en hebben de indruk dat ze niet genoeg kennis van zaken heeft en dingen door elkaar haalt. We bespreken het met politiek duider Arjan Noorlander.