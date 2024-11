Duitsland koerst af op vervroegde verkiezingen, FDP trekt ministers terug

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers:

"Dat er in deze regering van drie partijen, een voor Duitsland bijzondere constructie, steeds meer frictie is ontstaan was al langer duidelijk.

Tot vanavond was de vraag of de regeringspartijen nog voldoende vertrouwen hebben in elkaar om de eindstreep te halen. Daarop is nu een heel duidelijk antwoord gekomen.

Economische problemen hebben van de barsten een breuk gemaakt, en dan vooral de botsende ideeën over hoe die problemen moeten worden opgelost. De liberalen aan de ene kant en de groenen en sociaaldemocraten aan de andere kant verwijten elkaar dat ze niet bereid waren om in het landsbelang compromissen te sluiten. De harde woorden over en weer laten zien dat de frustratie diep zit.

Terwijl net duidelijk is geworden dat Trump de nieuwe Amerikaanse president wordt en Europa moet bedenken hoe het de komende tijd met de Russische oorlog in Oekraïne om zal gaan, lijkt het erop dat de politiek in het machtigste land in Europa de komende maanden verlamd zal zijn."