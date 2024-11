Crisisoverleg tussen Duitse coalitiepartijen om regering te redden

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers:

"De crisisgesprekken die Scholz met Lindner en Habeck heeft gevoerd, zijn meer dan alleen onderhandelingen over losse maatregelen die nodig zijn om de haperende economie te steunen en het miljardengat in de begroting voor volgend jaar te vullen.

Ze gaan over fundamenteel verschillende partijprincipes en of de drie nog voldoende vertrouwen in elkaar hebben om de kabinetsperiode tot volgend jaar uit te zitten. In die zin lijken ze op coalitieonderhandelingen die je voert voordat je besluit om met elkaar een regering te vormen.

Tegelijk spelen in de gesprekken ook de politieke belangen van de drie partijen mee. De regering is zeer onpopulair en in de huidige peilingen staan ze er alle drie slecht voor. Dus het is de vraag wat elk van de drie te winnen en te verliezen heeft bij vervroegde verkiezingen.

Verder is nog onduidelijk hoe de verkiezingsoverwinning van Donald Trump de afwegingen in Duitsland beïnvloedt. De Duitsers houden er rekening mee dat ze zelf meer geopolitieke verantwoordelijkheid moeten gaan dragen. Daarom hoor je dat het nu een slecht moment is voor de regering van het machtigste land in Europa om af te treden.

Anderzijds zien ze zeker bij de FDP een omgekeerde verantwoordelijkheid, onder het motto 'Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende': beter stoppen met een schok, dan verschrikking die maar doorgaat. In hoeverre dat onderhandelingstactiek is, moet vanavond blijken."