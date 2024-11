Minister Faber onder vuur in debat: Kamer verwijt haar onwetendheid

Politiek verslaggever Jorn Jonker:

"Kamerleden ergeren zich al in meerdere debatten aan de opstelling van minister Faber. De bewindsvrouw geeft geen echte antwoorden op de vraag hóe ze dingen wil doen, vinden die partijen. De minister vertelt vooral wat ze wil dat er gaat gebeuren.

In dit belangrijke debat, dat ook over de keiharde cijfers van de begroting gaat, is dat des te opvallender. Want ook als Faber gevraagd wordt hoe het kan dat zij miljarden aan bezuinigingen inboekt vanaf 2027 en tegelijkertijd cijfers verspreidt waarin staat dat er in 2027 nog heel veel werk te doen is in de asielketen, komt Faber niet veel verder dan te zeggen dat ze wil dat de instroom dan omlaaggaat en later nog eens zal kijken of er toch meer geld bij moet.

Het frustreert de Kamer en sterkt oppositieleden in de overtuiging dat Faber tot nu toe alleen maar dingen zegt die stevig klinken, maar niet met samenhangend beleid kan komen. Of bewust op chaos aanstuurt. In dit debat vallen de andere coalitiepartijen haar vrijwel niet aan, dus kan Faber vooralsnog zelfverzekerd doorgaan met haar manier van antwoorden."