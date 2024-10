Experts blij met femicide-aanpak kabinet, maar 'alleen nieuwe wet is te weinig'

Hoe vaak komt femicide voor?

Femicide is een ander woord voor vrouwenmoord. Vaak gaat het om vrouwen die gedood worden door een partner of ex. Tussen 2018 en 2022 kwamen in Nederland 217 vrouwen en meisjes door geweld om het leven. In 80 procent van de gevallen was de dader iemand uit huiselijke kring.

Die cijfers maken dat in Nederland gemiddeld elke acht dagen een vrouw slachtoffer is van femicide. Vorige week werd nog werd een vrouw vermoord in Assen. Het OM verdenkt haar ex.