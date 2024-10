Staatssecretaris wil aparte wet tegen psychisch geweld

Wat is femicide ?

Femicide is een ander woord voor vrouwenmoord en heeft verschillende definities. Vaak gaat het om vrouwen die gedood worden door een partner of ex, soms gaat het ook om het opzettelijk doden van iemand enkel en alleen omdat ze vrouw is.

Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) omschrijft femicide breder, bijvoorbeeld als een vrouw uit 'eerwraak' wordt gedood, omdat ze lesbisch is of niet langer in de prostitutie wil werken.

Tussen 2018 en 2022 kwamen in Nederland 217 vrouwen en meisjes door geweld om het leven en in 80 procent van de gevallen was de dader iemand uit huiselijke kring.