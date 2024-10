Vanavond op tv: Agema over de zorg en haar rol als vicepremier • De toekomst van de Rotterdamse haven

Minister en vicepremier Fleur Agema te gast

Sinds 2006 zat ze in de Tweede Kamer namens de PVV, maar na bijna achttien jaar lang oppositie voeren mag Fleur Agema het nu laten zien als vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoe kijkt ze zelf naar haar eerste maanden als vicepremier? En wat zijn haar plannen met de zorg? Ze noemt het halveren van de administratietijd een "heilig doel" en wil daarvoor AI inzetten. Maar hoe realistisch is dat plan?

De toekomst van de Rotterdamse haven

De energietransitie in de grootste haven van Nederland hapert, dat stelt het Havenbedrijf Rotterdam. Zo werd vorig jaar bekend dat de Delta Rijn Corridor vertraging oploopt: een pijpleidingenproject voor transport van chemische stoffen vanuit Rotterdam naar industriecomplexen in Limburg en Duitsland.

Dat terwijl verduurzaming hard nodig is om de concurrentie met andere grote havens in de wereld aan te kunnen. Hoe toekomstbestendig is de Rotterdamse haven?