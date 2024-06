ANP Fleur Agema in de hoorzitting

NOS Nieuws • vandaag, 16:52 Agema: verminderen administratie zorg heilig doel

Fleur Agema wil als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar "heilig doel" maken van het fors verminderen van de administratietijd in de zorg. Dat zei de PVV'er, tijdens de laatste hoorzitting die de Tweede Kamer heeft gehouden met kandidaat-bewindslieden.

Volgens Agema staat "onze zorg op klappen" en bestaat het risico dat er in 2033 een tekort is van 200.000 medewerkers. Ze denkt dat er flinke stappen kunnen worden gezet als de medewerkers veel minder tijd kwijt zijn aan administratieve taken en als er meer wordt gedigitaliseerd en geautomatiseerd.

Agema, die niet alleen minister van Volksgezondheid wordt, maar ook vicepremier, deelt wel de zorgen van velen dat er extra bezuinigingen op de zorg nodig zijn.

'PVV'ers geen racisten'

In de hoorzitting werd Agema, net als de afgelopen dagen andere bewindslieden, geconfronteerd met eerdere uitspraken van PVV'ers, over "de-islamisering" en "omvolking". Agema zei dat ze bij de PVV nog nooit een racist heeft ontmoet. Volgens haar hebben PVV'ers die over omvolking spraken zich onvoldoende gerealiseerd in welke context dat woord eerder is gebruikt en is het goed dat ze daar afstand van hebben genomen. Net als maandag haar partijgenoot Faber benadrukte Agema wel dat ze zich zorgen maakt over "de veranderende bevolkingssamenstelling".

Ook de kandidaat-staatssecretarissen voor het ministerie van Volksgezondheid werden vandaag gehoord: Vincent Karremans ( VVD, Jeugd Preventie en Sport) en Vicky Maeijer (PVV, Langdurige Zorg). Karremans zei erg gemotiveerd te zijn om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. "Dat zal, net als in de GGZ, wel om keuzes vragen, die misschien niet altijd even populair zijn, maar wel nodig."

Ook Maeijer onderstreepte dat de problemen groot zijn: "Duizenden hoogbejaarden wachten op een plek in een verpleeghuis. Meer dan de helft van de 75-plussers is eenzaam."

'Steun aan Oekraïne'

De beoogd minister en staatssecretaris van Defensie zeiden in hun hoorzitting allebei dat blijvende steun aan Oekraïne belangrijk is. Aankomend minister Ruben Brekelmans (VVD) sprak van het blijven "vervullen van de aanjagersrol" die Nederland de afgelopen jaren heeft gespeeld. Hij benadrukte dat dat niet alleen het belang van Oekraïne, maar ook van Nederland is.

En kandidaat-staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB) zei dat de steun voor Oekraïne staat als een huis. Zowel Brekelmans als Tuinman wees daarbij op de afspraken daarover in het hoofdlijnenakkoord. Ze probeerden allebei zorgen weg te nemen over eerdere uitlatingen van vooral de PVV op dat punt. Die partij toonde zich lang zeer kritisch over militaire steun aan Oekraïne.

Alle hoorzittingen nu achter de rug

Alle hoorzittingen met kandidaat-bewindslieden zijn nu dus achter de rug. Het is de eerste keer dat ze zijn gehouden. De hoorzittingen waren vooral bedoeld om meer 'transparantie rond de formatie' te krijgen en ze gaven kandidaten ook de kans zichzelf te presenteren. Een aantal partijen zag er niets in en deed daarom niet aan de ondervragingen mee.

Het nieuwe kabinet-Schoof wordt volgende week dinsdag beëdigd. Woensdag en donderdag is het Kamerdebat over de regeringsverklaring.