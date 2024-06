Vicky Maeijer (PVV), van stagiaire, Kamerlid naar een staatssecretariaat

Als 19-jarige studente internationaal en Europees recht meldde Vicky Maeijer uit Capelle aan den IJssel zich aan als stagiaire bij de PVV. De partij was net opgericht en zocht helpers bij het opzetten van een campagne.

Maeijer (37) was met de komst van Pim Fortuyn al vrij jong geïnteresseerd in politiek en de PVV trok haar aan omdat het volgens haar een partij "van gewone mensen is".