ANP Lelystad Airport

vandaag, 20:15 Minister hoopt op opening Lelystad Airport: 'Anders zonde van het geld' Peter Winterman politiek verslaggever Nieuwsuur

Peter Winterman politiek verslaggever Nieuwsuur



PVV-minister Barry Madlener (Infrastructuur) hoopt dat hij volgend jaar Lelystad Airport kan openen voor vakantievluchten. "Er is heel veel in geïnvesteerd. Ik vind het wel heel zonde als zo'n investering voor niks blijkt te zijn geweest. Dus wat dat betreft hoop ik dat ie wel open kan", aldus de minister tegen Nieuwsuur. De uitspraak is opvallend, omdat een krappe Kamermeerderheid tégen opening van het nieuwe vliegveld is.

Madlener maakt met zijn uitspraak voor het eerst duidelijk welke richting hij op wil met het vliegveld. Recent bracht de PVV-bewindsman een bezoek aan de luchthaven, die op dit moment alleen wordt gebruikt voor sportvliegtuigjes. Schiphol, de eigenaar van het vliegveld, wil Lelystad al jaren gebruiken als uitwijkplaats voor vakantievluchten, maar de opening loopt voortdurend vertraging op.

In het regeerprogramma staat nu dat het kabinet in 2025 een besluit neemt over de opening. Madlener zegt dat er veel voorstanders zijn en ook "wat tegenstanders". "Dus ik moet nog kijken waar dat landt, om het in luchtvaarttermen te zeggen."

ANP Barry Madlener (PVV), minister van Infrastructuur en Waterstaat

De coalitiepartijen zijn verdeeld over de vraag of Lelystad open kan. PVV en VVD zijn voor, terwijl NSC en BBB tegen zijn. Voor die laatste partij is het een groot probleem dat de opening van Lelystad flink wat stikstofruimte kost. BBB-Kamerlid Cor Pierik laat desgevraagd wel weten dat dat standpunt kan veranderen: "Zodra er nieuwe inzichten komen, gaan we de zaken op een rij zetten. En dan zou het kunnen dat we tot een andere conclusie komen."

In januari nam de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aan tegen commerciële vluchten vanaf Lelystad. Ook NSC en BBB steunden die motie. Als de BBB daadwerkelijk van mening verandert, is er wel een meerderheid voor de opening van Lelystad Airport. "Die verantwoordelijkheid voelt stevig", zegt Pierik. "Maar er zijn natuurlijk ook andere partijen die een sleutelrol zouden kunnen pakken."

Ook NSC ziet liever geen Boeing de lucht in gaan vanuit Lelystad. "Wij zijn tegen, omdat de meerwaarde van het openen van de vakantievluchten niet opweegt tegen de overlast van omwonenden", zegt Kamerlid Olger van Dijk. De VVD denkt juist dat Lelystad Airport de overlast voor omwonenden van Schiphol kan verminderen. "En het is goed om vliegen betaalbaar te houden en voor Schiphol om economische waarde te behouden."

Natuurvergunning

Het vorige kabinet stelde twee belangrijke voorwaarden aan de opening. Zo moet er een goedgekeurde natuurvergunning zijn en moet er een oplossing zijn voor een laagvliegroute over Oost-Nederland. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) liet eerder weten meer tijd nodig te hebben voor het beoordelen van de natuurvergunning. Schiphol stelt dat voor de problemen met de laagvliegroute aan een oplossing wordt gewerkt.

De komst van de nieuwe PVV-minister op Infrastructuur zorgt voor onrust onder ambtenaren op het ministerie, bevestigen bronnen aan Nieuwsuur. Zo besloot Madlener om de voorgenomen krimp van Schiphol grotendeels terug te draaien. Een topambtenaar zou zich na dat besluit hebben ziekgemeld, meldde NRC afgelopen maand.