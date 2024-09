ANP Schiphol

NOS Nieuws • vandaag, 16:08 • Aangepast vandaag, 16:19 Schiphol hoeft van kabinet minder te krimpen

Schiphol hoeft van het kabinet minder te krimpen dan eerder de bedoeling was. In de loop van de tijd zijn veel verschillende getallen genoemd en het vorige kabinet hield in mei rekening met een aantal vluchten van 460.000 tot 470.000 per jaar. Minister Madlener van infrastructuur gaat nu uit van een 'bandbreedte' van 475.000 tot 485.000. Volgens hem is het effect van eerder aangekondigde maatregelen groter dan verwacht.

De controle van de berekeningen kan nog wel leiden tot een andere uitkomst. De uitkomst van die controle verwacht de minister in het najaar.

Stillere toestellen

Madlener kwam vandaag met wat hij noemde "een definitief maatregelenpakket om het geluid rond Schiphol terug te dringen en de rechtsbescherming van omwonenden te herstellen".

In de nacht komen er strengere geluidsnormen en het maximaal aantal toegestane vluchten in de nacht gaat van 32.000 naar 27.000. KLM heeft beloofd in de nacht stillere toestellen in te zetten. De luchthaven zal hogere tarieven gaan berekenen voor vliegtuigmaatschappijen die lawaaiige toestellen gebruiken.

Verder hebben KLM en Transavia toezeggingen gedaan over het sneller vernieuwen van de toestellen. Ook dat moet geluidswinst opleveren. Een eerder geplande middagpauze voor twee banen wordt juist geschrapt.

'Goede balans'

Madlener legt het pakket nu voor aan de Europese Commissie. Die moet daar dan advies over uitbrengen en het kabinet neemt later een definitief besluit. Volgens de minister is het nu gepresenteerde pakket een goede balans tussen de belangen van de omgeving en die van de luchtvaart.

Hij benadrukt dat het pakket niet vrijblijvend is: "Vanuit de sector zijn toezeggingen gedaan. Als ze hun beloftes niet nakomen, zal dat gevolgen hebben."