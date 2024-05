ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:10 Maatregelen tegen geluidsoverlast Schiphol, maar aantal vluchten omhoog

Het demissionaire kabinet kondigt verschillende maatregelen aan die de geluidsoverlast voor de omwonenden van Schiphol de komende jaren moet verminderen. Dat heeft de ministerraad besloten na een voorstel van minister Harbers.

Volgens Harbers hebben die maatregelen zo'n gunstig effect op de geluidsoverlast, dat tegelijkertijd het aantal vluchtbewegingen per jaar omhoog kan, van 452.500 naar tussen de 460.000 en 470.000.

"Ik weet dat dit vervelend is voor de omwonenden, want die hebben eerder lager getal gehoord", zegt Harbers. Het aantal vluchten is nog steeds minder dan nu is toegestaan en dat wordt gecombineerd met maatregelen die daadwerkelijk tot minder hinder gaan leiden."

Uitspraak van de rechter

Deze maatregelen komen na de uitspraak van de rechter in maart, dat de staat een jaar de tijd krijgt om zich alsnog aan de regels voor het beperken van geluidsoverlast te houden.

De eerste maatregel die genomen gaat worden is dat de KLM nog dit jaar per november 's nachts met stillere toestellen gaat vliegen. Dit is op vrijwillige basis, zegt Harbers.

Vanaf 2025 gaat Schiphol het gebruik van lawaaiige vliegtuigen voor alle luchtvaartmaatschappijen duurder maken. En de meest lawaaiige vliegtuigen worden 's nachts geweerd: tussen 23.00 en 7.00 uur mogen zij niet opstijgen of landen.

Het aantal vliegbewegingen in de nacht gaat omlaag van 32.000 naar 27.000 per jaar. Op termijn is het de bedoeling dat luchtvaartmaatschappijen hun toestellen gaan vervangen door stillere types.

Verder gaan twee banen die de afgelopen tijd veel extra vluchten kregen dicht tussen 13.00 en 1500 uur om de omwonenden daar "een dagelijkse rustperiode" te geven.

Dit staat er in het coalitieakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB over de luchtvaart: "De komende jaren moet voor wat betreft de luchtvaart de inzet gericht zijn op het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden (geluidhinder), met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen."

Het demissionaire kabinet zegt dat het een overweging kan zijn om per november 2026 over te gaan op een gedeeltelijke nachtsluiting. Dat besluit moet genomen worden na het onderzoek naar de impact ervan op het geluid en op de luchtvaartsector. De uitkomsten komen deze zomer.

Harbers: "Je merkt aan alle kanten dat er best veel draagvlak voor is, Schiphol heeft dit zelf voorgesteld, dus daar willen we serieus mee aan de slag." Hij noemt al deze besluiten het moeilijkste dossier van zijn ministerschap. "Uiteindelijk is het doel een leefbare omgeving voor de omwonenden en een gezond draaiend Schiphol."