Vanavond op tv: Europese auto-industrie in het slop • Politiek geweld in Amerika • Tentoonstelling Rosa Bonheur 

vandaag, 15:22

Europese auto-industrie in het slop

Het gaat slecht met de Europese auto-industrie. Vooral door goedkope elektrische auto's uit met name China. De zorgen over de Duitse auto-industrie worden met de dag groter. Naast de malaise bij Volkswagen, zit nu ook Mercedes-Benz in de hoek waar de klappen vallen. De autoproducent heeft voor de tweede keer in een paar maanden tijd gewaarschuwd dat de winst dit jaar lager zal uitvallen dan gedacht.

Groeiende spanningen in de VS

Na de tweede moordpoging op presidentskandidaat Donald Trump staat politiek geweld in de VS weer bovenaan de agenda. Want met de groeiende kloof tussen Republikeinen en Democraten - en daarmee de enorme politieke verschillen - zien sommige Amerikanen alleen in geweld nog een oplossing. Uit verschillende peilingen zou zelfs blijken dat de helft van de Amerikanen vreest voor een burgeroorlog. Hoe ernstig is de polarisatie in het land? En hoe groot is de kans op toenemend politiek geweld?

Tentoonstelling wereldberoemde Rosa Bonheur

Ze was haar tijd ver vooruit: de 19e eeuwse Franse kunstenaar Rosa Bonheur. Ze verdiende haar eigen geld, leefde samen met vrouwen en ze droeg broeken. Ze werd wereldberoemd met haar monumentale schilderijen van dieren, die allemaal in en rond haar eigen kasteel in de bossen van Fontainebleau woonden. Het Haagse museum 'De Mesdag Collectie' toont de eerste solo-expositie van Bonheur. Haar liefde voor dieren, haar werkwijze en schetsen staan centraal. Dat het kasteel en haar oude atelier altijd bewaard zijn gebleven, is uniek.