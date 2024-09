ANP

Personeel weg, fabrieken dicht: Duitse trots Volkswagen in verval

Er zit zand in de motor van het boegbeeld van de Duitse industrie. Autofabrikant Volkswagen, waar ook de merken Audi, Skoda en Seat onder vallen, verkoopt steeds minder auto's. Daarmee begint de winst steeds verder te dalen. De top van het bedrijf grijpt in: vanaf juli volgend jaar wil de leiding personeel ontslaan en mogelijk zelfs fabrieken sluiten.

Het nieuws is een klap voor de Duitse industrie. Bij Volkswagen werken in Duitsland bijna 300.000 mensen. De autofabrikant wil als eerste makkelijker van tijdelijk personeel in die fabrieken afkomen. Om die reden zegt de fabrikant eenzijdig een langlopende overeenkomst met de vakbond op. Deze afspraak zou werknemers met tijdelijke contracten juist moeten beschermen.

Eerder kondigde het bedrijf al een grote reorganisatie aan. De topman dreigt zelfs met het sluiten van fabrieken in Duitsland, wat voor het eerst zou zijn in het bestaan van de autobouwer. De vakbonden reageren gebrand en zelfs bondkanselier Olaf Scholz zag zich genoodzaakt in gesprek te gaan met de top van het bedrijf.

Elektrisch rijden

Volkswagen is de verkoopdip als gevolg van corona nog altijd niet te boven gekomen. Ook kampt de onderneming met hoge kosten. De prijzen van energie en staal zijn weliswaar weer gedaald, maar met name in Duitsland worden veel loonkosten gemaakt. De 296.134 mensen die in Duitsland werken vormen bijna de helft van het totale personeelsbestand.

Daarnaast heeft het bedrijf moeite om de concurrentie op het gebied van elektrisch rijden aan te gaan. Er komen niet alleen meer elektrische auto's uit China naar Europa; andersom lukt het Volkswagen ook minder goed dan een paar jaar geleden om auto's aan de Chinezen kwijt te raken.

Volkswagen heeft op het moment moeite om voldoende te investeren, zegt Rico Luman, sectoreconoom transport en automotive van ING: "Er zijn veel nieuwe concurrenten, met name Chinese fabrikanten die marktaandeel winnen. Volkswagen wil die transitie naar elektrisch goed doormaken, maar dat lukt ze niet met het huidige kostenniveau."

100 productielocaties wereldwijd

Het sluiten van Volkswagenfabrieken in Duitsland ligt gevoelig. Het is niet eerder in de geschiedenis gebeurd. Er is politieke druk, zoals bleek uit het gesprek met Scholz, en de Duitse vakbonden zeggen dat ze gedwongen ontslagen niet zullen accepteren.

Volkswagen heeft meer dan 100 productielocaties wereldwijd. Daarom kan het bedrijf volgens Luman het tij nog wel keren: "Het kan ook een herschikking zijn binnen het concern. Het bedrijf heeft mogelijkheden de productie naar andere continenten te verplaatsen. Maar ook binnen Europa, bijvoorbeeld in Oost-Europa, zijn er mogelijkheden om goedkoper te produceren."