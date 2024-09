Reuters Minister Habeck (midden) op bezoek bij Volkswagen

NOS Nieuws • vandaag, 13:55 Ook Mercedes in problemen, volgende week topoverleg over Duitse auto-industrie

De zorgen over de Duitse auto-industrie worden met de dag groter. Naast de malaise bij Volkswagen, zit nu ook Mercedes-Benz in de hoek waar de klappen vallen. De autoproducent waarschuwde gisteren voor de tweede keer in een paar maanden tijd dat de winst dit jaar lager zal uitvallen dan gedacht.

Minister Habeck van Economische Zaken heeft voor maandag een spoedbijeenkomst in Berlijn georganiseerd over de problemen bij de auto-industrie. Op die autotop wil hij behalve met autobouwers ook met toeleveranciers en vakbonden een oplossing vinden hoe een van de kroonjuwelen van de Duitse economie uit het slop getrokken moet worden.

Al dan niet toevallig bracht Habeck vanmorgen een bezoek aan een fabriek van Volkswagen in Emden. De onrust is daar groot, omdat Volkswagen onlangs een enorme reorganisatie heeft aangekondigd.

Het bedrijf uit Wolfsburg, dat ook eigenaar is van de merken Audi, Skoda en Seat, heeft in eigen land bijna 300.000 mensen in dienst, en overweegt zelfs fabrieken te sluiten. Bij het bezoek van de minister hielden vakbondsleden posters omhoog met leuzen als: "Alle locaties moeten openblijven".

Concurrentie uit China

Het vertrouwen in de traditioneel degelijke Duitse auto's kreeg bijna tien jaar geleden een dreun door sjoemeldiesels. Daarna verergerde de malaise bij Volkswagen door de verkoopdip in de coronacrisis, gevolgd door de hevige concurrentie van elektrische auto's uit China. Tegelijk daalt de verkoop van Volkswagen in China zelf.

Mercedes-Benz, een andere Duitse autotrots, is door dezelfde omstandigheden geraakt. Gisteravond bracht het bedrijf opnieuw naar buiten dat de nettowinst als percentage van de omzet (de zogenoemde "return on sales") dit jaar lager zal uitvallen.

In juli verlaagde Mercedes-Benz deze belangrijke indicator van de winst al, van 14 tot 15 procent naar 10 tot 11 procent. Nu is dit tot afgrijzen van aandeelhouders verder verlaagd naar 7,5 tot 8,5 procent. Op de beurs in Frankfurt ging de koers van het aandeel Mercedes-Benz vanmorgen dan ook flink onderuit.

Minister Habeck zei gisteren tegen de media al dat hij overweegt om Volkswagen te hulp te schieten met overheidssteun. Maar nu ook Mercedes-Benz in het nauw komt, moet ironisch genoeg juist een minister van de Groenen een meer omvattend plan bedenken om de auto-industrie overeind te houden. Op bezoek in Emden noemde hij als mogelijkheid belastingvoordelen voor bijvoorbeeld elektrische bedrijfsauto's.

Haalbare kaart

De vraag is of staatssteun en subsidie wel haalbare kaart zijn. In december trok de overheid van de ene op de andere dag de stekker uit een ruime subsidieregeling voor de aanschaf van een elektrische auto.

Dat was nodig om een onverwacht begrotingsgat te dichten. Ook moet Duitsland met een goed verhaal komen om staatsteun door de Europese Commissie goedgekeurd te krijgen. Door de grote kans op tegenacties uit China moet Brussel een plan voor hogere importheffingen op goedkope Chinese elektrische auto's zelf ook al afzwakken.

Habeck benadrukte tegen het Volkswagen-personeel dat zij van hem geen wonderen moeten verwachten om de fabrieken open te houden: "Het grootste deel van dit werk moet Volkswagen echt zelf doen."