Duitsland overweegt steun aan Volkswagen

De Duitse regering overweegt steun voor autofabrikant Volkswagen, zegt vicekanselier en minister van Economische Zaken Robert Habeck. "Volkswagen is van cruciaal belang voor Duitsland", aldus Habeck. Om wat voor steunpakket het gaat is nog niet bekend.

Problemen na coronacrisis

Volkswagen is de verkoopdip als gevolg van corona niet te boven gekomen. De prijzen van energie en staal zijn weliswaar weer gedaald, maar met name in Duitsland kampt het bedrijf met hoge loonkosten. De 296.134 mensen die in Duitsland werken vormen bijna de helft van het totale personeelsbestand.