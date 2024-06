NOS Dit enorme schip met elektrische auto's uit China kwam in februari aan in de haven van Vlissingen

NOS Nieuws • vandaag, 13:52 Chinese elektrische auto's mogelijk duurder, hoge EU-heffingen op komst

De Europese Commissie gaat vanaf volgende maand hoge importheffingen invoeren op elektrische auto's die uit China worden geïmporteerd. Voor de drie grote fabrikanten BYD, Geely en SAIC zijn verschillende heffingen in het leven geroepen. Het kan zijn dat de merken ervoor kiezen die heffingen door te berekenen aan kopers, waardoor de auto's duurder worden.

De Commissie had afgelopen oktober een onderzoek aangekondigd en concludeert op basis van de resultaten dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, want Chinese automerken ontvangen veel staatssteun. De Commissie heeft daarover contact opgenomen met de Chinese autoriteiten.

Chinese merken die hebben meegewerkt aan het onderzoek gaan het gemiddelde van 21 procent betalen, merken die niet wilden meewerken 38,1 procent. In China geproduceerde Tesla's krijgen mogelijk een apart tarief.

Voor deze drie merken gaan er verschillende tarieven gelden. Geely is onder meer eigenaar van Volvo, Polestar en het Chinese Lynk & Co. SAIC heeft het Britse MG in handen:

Importheffingen voor drie grote merken Merk Heffing BYD 17,4 % Geely 20 % SAIC 38,1 %

Europa is niet de eerste concurrent die dit soort heffingen invoert. Vorige maand meldde Washington dat Chinese auto's die in de VS worden geïmporteerd te maken krijgen met een nog veel hogere heffing: die stijgt van 27,5 naar 100 procent.

'Oneerlijke concurrentie'

Europese automerken kijken met argusogen naar de Chinese elektrische automarkt. Echt voet aan de grond hebben die nog niet, meldde de NOS in februari, maar de automerken doen hard hun best om dat wel te krijgen. Het marktaandeel groeit, ook omdat de prijzen van de Chinese auto's in veel gevallen een stuk lager liggen dan de auto's die in Europa gemaakt zijn.

Chinese automerken ontvangen dus staatssteun voor de productie. Hun Europese concurrenten maken er al langer een punt van dat dat tot oneerlijke concurrentie leidt. De Europese Commissie gaat daar nu in mee.

Volgens zakenkrant de Financial Times zouden met name Spanje en Frankrijk voor deze heffingen gelobbyd hebben in Brussel. Duitsland, Zweden en Hongarije zijn juist tegen, uit angst dat China met vergeldingsmaatregelen gaat komen.

China-correspondent Sjoerd den Daas: "Chinese automerken winnen in rap tempo marktaandeel, van nog geen half procent in 2019, tot bijna 8 procent van de elektrische automarkt vorig jaar. Tel je daar Europese autobouwers die in China produceren bovenop, dan zit je op 20 procent. Precies zoals Peking dat voor zich zag, toen het de sector een kleine tien jaar geleden bombardeerde tot een van de nieuwe economische groeibriljanten met 'Made in China 2025'. Naast onder meer zonnepanelen en windturbines moesten ook elektrische auto's uit de Volksrepubliek de wereld gaan veroveren. Die plannen hebben geleid tot enorme investeringen in productiecapaciteit, deels gedreven door staatsfondsen en belastingdouceurtjes. Maar de productie gaat voor de vraag uit: de overcapaciteit is, zoals in meerdere industrieën, groot. Peking heeft meermaals gezegd dat de Chinese successen in de auto-industrie het gevolg zijn van sterke onderlinge concurrentie op de thuismarkt, die ervoor heeft gezorgd dat iedereen voor weinig geld een betaalbare elektrische auto kan kopen. Maar dat de bedrijven zo snel konden groeien omdat buitenlandse autobouwers in China gedwongen werden joint ventures op te zetten met bedrijven uit de Volksrepubliek, zegt Peking er niet bij. De aangekondigde heffingen zullen de Chinese droom op de Europese automarkt deels in duigen gooien, zeker voor de merken die de hoogste heffingen om de oren krijgen, kan het lastig worden. De schade voor de Chinese exportmotor zou kunnen oplopen tot vele miljarden euro's. De vraag is nu met welk soort vergeldingsmaatregelen China hierop gaat reageren. Dat die er komen, lijkt wel zeker. De Chinese minister van Handel zei er alles aan te zullen doen om de belangen van Chinese bedrijven veilig te stellen, mocht Brussel overgaan tot het 'onderdrukken' van zijn bedrijven. In Chinese staatsmedia is al gedreigd met onderzoeken en mogelijke heffingen op onder meer varkensvlees en zuivel uit Europa."

In Nederland was vorig jaar het marktaandeel Chinese merken nog klein. Daar proberen de merken zelf verandering in te brengen:

