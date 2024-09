ANP

vandaag, 22:47 COA wil spreidingswet behouden: 'Nodig om opvangcrisis te bestrijden'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) pleit opnieuw voor het behoud van de spreidingswet. De migratieproblemen in Nederland zijn "nu nog een opvangcrisis", zegt COA-baas Milo Schoenmaker. "Die goed te bestrijden is met de spreidingswet."

Die wet is afgelopen februari ingevoerd, maar het nieuwe kabinet wil er nu al vanaf. Gemeentes worden dan niet meer gedwongen asielzoekers op te nemen.

De nieuwe regering wil via noodwetgeving een 'asielcrisis' uitroepen zodat vergaande maatregelen genomen kunnen worden om de instroom van migranten te beperken. Oppositiepartijen zeggen dat geen sprake is van een asielcrisis, maar van een opvangcrisis. Met andere woorden: er zijn niet te veel asielzoekers, maar te weinig opvangplekken.

Asiel- of opvangcrisis?

Als Schoenmaker in de studio van Nieuwsuur moet kiezen tussen een asielcrisis en een opvangcrisis, spreekt hij zelf liever van dat laatste. "Dus mijn pleidooi is: hou die spreidingswet in stand. We zeggen het niet om ons in politiek vaarwater te begeven, maar omdat we de wet echt nodig hebben."

De nieuwe coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB willen de spreidingswet snel van de hand doen. Maar volgens Schoenmaker is die wet "nodig om rust te creëren". De situatie in Ter Apel is al jaren "heel zorgelijk", zegt hij. "We hebben te weinig opvangplekken in Nederland. De spreidingswet geeft hoop voor de toekomst."

Noodopvang is duur

Het COA benadrukt dat het schrappen van de spreidingswet veel kosten met zich meebrengt. Reguliere opvangplekken zijn namelijk veel goedkoper dan noodopvang, benadrukt bestuursvoorzitter Schoenmaker. "Wij hebben nu heel veel mensen in hotels, in schepen. Die zijn wel twee tot drie keer duurder dan reguliere plekken."

Op dit moment is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Afgelopen maandag en dinsdag moesten tientallen asielzoekers elders overnachten. Ze konden terecht in sporthallen van buurgemeenten om te voorkomen dat ze buiten moesten slapen.

'Goede samenwerking met Faber'

De nieuwe PVV-minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) wil "het strengste asielbeleid ooit" voeren. Toch had het COA afgelopen week, toen de noodopvang vol was, goed contact met haar, zegt Schoenmaker. "Ze denkt met ons mee." Hij zegt geen aanwijzingen te hebben dat Faber doelbewust zaken in de soep laat lopen.

Maandag en dinsdag zijn altijd de drukste dagen in het aanmeldcentrum. Het COA verwacht de komende dagen genoeg opvangplekken te hebben in Ter Apel. De organisatie kan nog niet inschatten hoe de situatie in de noodopvang aanstaande maandag en dinsdag zal zijn.