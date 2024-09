ANP Asielzoekers werden dinsdagavond naar Valthermond overgebracht

NOS Nieuws • vandaag, 08:43 COA verwacht komende dagen voldoende opvangplekken te hebben in Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat het de komende dagen genoeg opvangplekken heeft in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen twee dagen was het aanmeldcentrum vol waardoor voor tientallen asielzoekers elders een overnachtingsplek moest worden gezocht.

Zowel afgelopen nacht als de nacht van maandag op dinsdag moesten tientallen asielzoekers worden opgevangen in sporthallen van naburige gemeenten om te voorkomen dat ze buiten moesten slapen. De gemeente Stadskanaal ving maandagavond zo'n 50 mensen op, in Valthermond sliepen vannacht bijna 90 mensen. 's Ochtends werd de groep weer naar Ter Apel gebracht.

Komende dagen geen buitenslapers

Het COA verwacht de komende dagen genoeg slaapplekken in het aanmeldcentrum te hebben, omdat er op verschillende plaatsen in het land opvangplekken beschikbaar zijn gesteld. Ook schuiven asielzoekers met verblijfspapieren vanuit azc's door naar andere woonruimte, waardoor mensen vanuit Ter Apel naar deze opvanglocaties kunnen worden overgeplaatst.

"Maar de marges zijn heel dun en we zitten tegen de 100 procent bezetting aan", zegt een woordvoerder van het COA. "Ook is niet elke plek een-op-een in te vullen. Dat ligt aan de samenstelling van groepen."

Daarnaast zegt het COA dat maandag en dinsdag altijd de drukste dagen zijn in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op andere dagen van de week melden zich minder asielzoekers in de Groningse plaats. Het COA verwacht mede daarom voor de rest van de week geen problemen met een tekort aan opvangplekken.

Het COA kan nog niet inschatten hoe de situatie in Ter Apel aanstaande maandag en dinsdag zal zijn.