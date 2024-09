Man en vrouw uit Breda opgepakt voor handel in zeer dodelijke drugs nitazenen

De aanhoudingen volgen nadat in maart duizend pillen werden gevonden in een postsorteercentrum in Delft. Die pillen hadden de Verenigde Staten als bestemming.

Supersterk

Het middel is tien tot vijftig keer sterker dan fentanyl, de beruchte pijnstiller die in de VS leidde tot een drugscrisis met honderdduizenden overdosisdoden. Het middel duikt steeds vaker op in Europa. In het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen jaar ongeveer driehonderd doden gelinkt aan nitazenen.