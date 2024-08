Politie vindt voor het eerst zeer dodelijke drugs nitazenen in Nederland

In Nederland is voor het eerst een grote hoeveelheid nitazenen, een extreem sterke pijnstiller, aangetroffen. In maart vond de politie duizend pillen in een postsorteerbedrijf bij Delft. Aanvankelijk leken het andere pijnstillers te zijn, maar onderzoek wees uit dat het om nitazenen gaat, laat de politie nu aan Nieuwsuur weten.

Nederland draaischijf?

Het pakket dat in Delft werd gevonden had de Verenigde Staten als bestemming. De politie onderzoekt nu of de pillen in Nederland of elders gefabriceerd zijn. Aling: "Hoe komen ze Nederland binnen en waarom is Nederland mogelijk een draaischijf voor deze middelen? Dat is interessant en daar kijkt de politie uitvoerig naar."