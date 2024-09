Nieuwsuur Studentenwoningen in Almere

vandaag, 06:00 Kamertekort blijft hoog, Assen en Almere bieden zich aan als studentenstad

Een woning vinden in populaire studentensteden blijft voor menig student een uitdaging, want het kamertekort lijkt hetzelfde te blijven als vorig jaar.

Er zijn nog altijd ruim 23.000 studentenwoningen te weinig, zegt Ardin Mourik. Hij is door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangesteld om het kamertekort te verkleinen, en valt nu onder het ministerie van Volkshuisvesting. "We moeten dus blijven bouwen." Donderdag komen de precieze cijfers van Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) naar buiten.

Het kabinet wil het kamertekort terugdringen, maar de ruimte in studentensteden is beperkt. Daarom kijkt Mourik naar plekken in de buurt van traditionele studentensteden, zoals Almere en Apeldoorn of zelfs kleinere steden als Schiedam, Assen en Purmerend. Het uiteindelijke doel is om in 2030 in totaal 60.000 betaalbare studentenwoningen extra te hebben gerealiseerd.

Veel plannen

Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van vorig jaar bleek dat Nederlandse studenten sinds 2015 steeds minder vaak op kamers zijn gegaan. Toen werd het leenstelsel ingevoerd waardoor studenten minder geld te besteden hadden, maar er waren simpelweg ook te weinig kamers beschikbaar.

Nu de basisbeurs terug is, kunnen studenten weer wat makkelijker een eigen woonplek betalen. Daardoor dingen weer meer studenten mee naar het toch al beperkte aantal kamers, zegt Ardin Mourik. "Er is veel huisvesting gebouwd. We zijn op de helft van de plannen, maar dat is nog niet goed genoeg."

Een van die plannen is het plaatsen van zogeheten verplaatsbare studentenwoningen, ook wel containerwoningen genoemd, op steeds meer plekken in Nederland. Ook wordt er nieuwe studentenhuisvesting gerealiseerd op campussen, vlak bij de universiteit.

Studenten aanwinst

In populaire studentensteden als Utrecht, Groningen of Amsterdam is de ruimte voor nieuwe woningen beperkt. Daarom wordt voor de plannen vooral gekeken naar andere gemeenten in de buurt. Assen, op zo'n kwartier treinen van Groningen, kan aantrekkelijk zijn voor Groningse studenten.

Die gemeente wil zelf graag een studentenstad worden, maar is nog geen trekpleister voor studenten, erkent onderwijswethouder Martin Rasker. "Het moet geleidelijk groeien. We moeten meer opleidingen hiernaartoe halen, meer studenten, en tegelijkertijd zorgen voor werkgelegenheid en horeca."

Nieuwsuur 'Assen is qua uitgaansleven nog geen Groningen'

Volgens Rasker is er in Assen ruimte voor het huisvesten van in totaal drie- tot vierhonderd studenten. Op dit moment is er maar één voltijds hbo-opleiding in de stad. Rasker: "Op dit moment tellen wij 85 studenten, maar het aantal aanmeldingen voor volgend jaar laat zien dat dit aantal alleen maar groeit."

Rasker ziet studenten als aanwinst voor de stad. "Studenten brengen leven in de brouwerij. Ze geven reuring in de stad. Dat is fantastisch."

Maar de vraag is of studenten net zo enthousiast zijn. Hoe leuk is Assen als studentenstad? De 27-jarige Bo is een van de 85 studenten die in Assen studeert, maar ze woont in Groningen waar haar sociale kring zich bevindt. Ze is niet van plan te vertrekken, maar ziet in Assen wel een "potentiële studentenstad". "Qua horeca is Assen nog geen Groningen, maar zodra het studentenleven hier meer begint, zal de horeca niet achterblijven."

We zien dat de jongeren hier graag studeren, maar dat dat nog niet altijd kan. Maaike Veeningen. wethouder Almere

Ook Almere wil zich profileren als nieuwe studentenstad. De gemeente telt al duizenden studenten, tientallen voltijds hbo-opleidingen en drie studentenverenigingen, maar wil nog meer studenten binden aan de stad.

Almere bouwt 1250 nieuwe studentenwoningen waarvan er 500 zijn gereserveerd voor studenten uit Amsterdam. Voor hen kan Almere een alternatief zijn, aangezien de stad op een halfuur reizen afstand ligt.

"We mikken op alle studenten, want we zijn een groeiende stad en heel veel van onze jongeren gaan studeren", zegt wethouder Maaike Veeningen, die gaat over onderwijs. "We zien dat de jongeren hier graag studeren, maar dat dat nog niet altijd kan." Ze wil graag universitaire opleidingen naar Almere halen.

Maar zomaar nieuwe studies in andere steden starten gaat zomaar niet, volgens koepelorganisaties in het onderwijs. Een opleiding opzetten is een duur en lastig traject, zeggen ze. "Maar ze kunnen niet eindeloos zeggen dat er te weinig studentenhuisvesting is terwijl dat er elders wel is", zegt studentenhuisvestingsregisseur Mourik. "Een deel van je opleidingen verplaatsen kan best een goede oplossing zijn."