Kamerprijzen weer gestegen in studentensteden

"Het herbestemmen van bestaande ruimtes, zoals kantoorpanden of leegstaande gebouwen, naar woonruimtes is een zinvolle strategie die het aanbod vergroot en op lange termijn de betaalbaarheid kan verbeteren", aldus Seelmann.

Haarlem hoogste prijs per m2

De huurprijzen voor kamers zijn het hoogst in Haarlem. Met een prijs van 51 euro per vierkante meter krijgen huurders hier nog minder ruimte voor hun geld dan in de hoofdstad met 48 euro per vierkante meter. Ook in Utrecht en Den Haag betalen studenten hoge huren voor een kamer. Betaalbaarder wonen kan in steden als Wageningen, Enschede en Leeuwarden.