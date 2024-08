EPA Zanger Liam Gallagher en Noel Gallagher in 2009

vandaag, 14:18 Vanavond op tv: Syrië veilig of niet • Gratis laptops scholen • Reünie Oasis

Syrië veilig of niet

Voor verschillende landen is er aanleiding om te veronderstellen dat Syrië een veilig land is. Ook PVV-leider Geert Wilders stelt dat Syrië een veilig land is. Op X vraagt hij zich af waarom Nederland nog 'massaal' Syriërs binnenlaat. Het debat over Syrië laait weer op naar aanleiding van de aanslag in het Duitse Solingen, waarvan een Syriër wordt verdacht. Kun je zomaar een land in oorlog veilig verklaren? En kunnen landen zelf beslissen of Syrië veilig is?

In de studio praten we erover door met Mark Klaasen, universitair docent migratierecht aan de Universiteit Leiden.

Gratis laptops scholen

Moeten alle kinderen in het voortgezet onderwijs een gratis laptop krijgen? Voorstanders vinden van wel, want anno 2024 is digitaal leren eerder regel dan uitzondering. Toch wilde de politiek er tot op heden niet aan. In de meeste gevallen moeten ouders nu zelf een laptop regelen. Maar een groeiend aantal ouders vraagt hulp van particuliere organisaties omdat ze de schoolspullen voor hun kinderen niet kunnen betalen.

Reünie Oasis

De Britse popgroep Oasis gaat weer optreden. Volgende zomer komt Oasis weer bij elkaar voor een serie optredens in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Vijftien jaar geleden ging de band uit elkaar, na jarenlange ruzies tussen de broers Noel en Liam Gallagher. Oasis maakte in de jaren 90 furore tijdens de hoogtijdagen van de Britpop-stroming en verkocht miljoenen albums met onder meer Definitely Maybe en (What's the Story) Morning Glory. Hoe belangrijk is de Britse popgroep nog voor deze generatie?