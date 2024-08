EPA Zanger Liam Gallagher en Noel Gallagher in 2009

NOS Nieuws • vandaag, 09:37 • Aangepast vandaag, 12:22 Reünie voor Britse popband Oasis: na 15 jaar gaan broers weer het podium op

De Britse popgroep Oasis gaat weer optreden. Vijftien jaar geleden ging de band uit elkaar, na jarenlange ruzies tussen de broers Noel en Liam Gallagher. Vandaag is bekendgemaakt dat Oasis volgende zomer weer bij elkaar komt voor een serie optredens in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Oasis maakte in de jaren 90 furore tijdens de hoogtijdagen van de Britpop-stroming en verkocht miljoenen albums met onder meer Definitely Maybe en (What's the Story) Morning Glory. Er stonden hits op als Live Forever en Wonderwall.

De band stond echter ook bekend vanwege de ruzies tussen gitarist Noel, tevens de belangrijkste songschrijver, en zanger Liam Gallagher. De vete werd geregeld in het openbaar uitgevochten. In augustus 2009 ging Oasis uit elkaar, nadat Noel na een nieuwe ruzie uit de band was gestapt.

Geruchten

De afgelopen jaren waren er vaak geruchten over een reünie, maar die werden door beide broers steevast de kop ingedrukt. Dit weekend zwollen de berichten aan toen Liam tijdens een optreden zei dat er "een interessante situatie" was ontstaan en een nummer opdroeg aan zijn broer.

De band heeft de hereniging nu bevestigd. "De wapens zijn stilgevallen", staat in een korte verklaring. "De sterren zijn uitgelijnd. Het lange wachten is voorbij. Kom kijken. Het komt niet op televisie."

Er komen in juli en augustus veertien optredens in Cardiff, Manchester, Londen, Edinburgh en Dublin. Dat zullen volgend jaar de enige concerten in Europa zijn. Wel zijn er plannen om andere continenten aan te doen.

Groot nieuws

De reünie is groot nieuws in het Verenigd Koninkrijk. Veel Britse media hebben een liveblog geopend en veel beroemdheden reageren enthousiast op het nieuws. Zo schrijft de populaire zanger Tom Grannan "MASSSSSSSSSSSIVE", vrij vertaald: groots.

Verwacht wordt dat de concerten extreem snel uitverkocht zullen zijn. Een muziekexpert zegt tegen The Mirror dat hij verwacht dat de vraag naar de kaarten groter zal zijn dan voor de wereldtournee van Taylor Swift.

Streamingdienst Spotify ziet dat het aantal streams van Oasis-nummers sinds de eerste geruchten naar buiten kwamen enorm is toegenomen. Gisteren was er een stijging te zien van 160 procent ten opzichte van hetzelfde tijdstip vorige week. Cijfers van na de bekendmaking van de reünie zijn nog niet bekend.