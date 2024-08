Reuters De nasleep van een Israëlische luchtaanval in Maghazi, Centraal-Gaza

vandaag, 15:16 Vanavond op tv: Staakt-het-vuren in Gaza? • 'Zelensky wist van sabotage Nord Stream' • Russische dissident over zijn gevangenenruil

Een staakt-het-vuren in Gaza?

In Doha, de hoofdstad van Qatar, gaan vandaag nieuwe onderhandelingen tussen Israël en Hamas van start. Onderwerp van gesprek is een staakt-het-vuren in ruil voor de vrijlating van gijzelaars. De basis van de gesprekken is een driepuntenplan dat in mei werd gelanceerd door de Amerikaanse president Joe Biden. Volgens The New York Times heeft premier Benjamin Netanyahu opnieuw extra eisen gesteld die het bereiken van een akkoord kunnen bemoeilijken. We bespreken de ontwikkelingen met correspondent Sander van Hoorn en Iran-deskundige Peyman Jafari vanuit Washington.

'Zelensky wist van sabotage Nord Stream'

Een onthulling die mogelijk grote gevolgen kan hebben voor de westerse steun aan Oekraïne. Volgens de Wall Street Journal wist de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky twee jaar geleden van de plannen om de Russiche gaspijleiding Nord Stream op te blazen. HEen enorme sabotage-actie die mede een ongekende energiecrisis deed oplaaien. VEr zijn nog veel vragen over wie wat precies wist, vooral ook in Duitsland die miljarden investeerde in het Duits-Russische project. We spreken de journalist achter de onthulling: Bojan Pancevski.

Russische dissident over zijn gevangenenruil

De gevangenenruil tussen Rusland, Amerika, Duitsland en vier andere landen heeft niet alleen geleid tot vreugde maar ook tot stevige kritiek. Aanleiding is een inteview dat één van de gevangenen heeft gegeven: de oppositieleider uit Sint-Petersburg Andrei Pivovarov. Hij werd in 2021 door de Russische veiligheidsdiensten opgepakt nadat zijn pro-democratische organisatie, Open Russia, werd verboden. In 2022 werd hij veroordeeld tot minimaal vier jaar in een strafkolonie. In zijn persconfenretie was Pivovarov niet solidair met de Oekraïense bevolking en uitte hij kritiek op de wijze waarop westerse landen Oekraïne steunen. We spreken met Andrei Pivovarov, ook over de toekomst van de Russische oppositie. In de studio is Rusland-kenner Hubert Smeets.