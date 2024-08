Governor of Kursk Region / AFP Schade in de plaats Sudzha, veroorzaakt door beschietingen van Oekraïense troepen in de Russische regio Koersk.

vandaag, 14:38 Vanavond op tv: Aanvallen Oekraïne in grensregio • Het onvoltooide kunstwerk

Aanvallen Oekraïne in grensregio

Het Russische leger meldt dat het nog steeds vecht tegen Oekraïne in de westelijke grensregio Koersk, vier dagen nadat Oekraïense troepen de grens naar Rusland waren overgestoken. Duizenden inwoners zijn inmiddels uit de regio geëvacueerd. De gouverneur van Koersk heeft de noodtoestand uitgeroepen in de regio. We schakelen vanavond met correspondent in Rusland Geert Groot Koerkamp, om verder te praten over de situatie.

In de studio zit Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Hij legt uit wat er precies aan de hand is. In hoeverre raken deze aanvallen de Russen echt? En welke wapens worden bij de aanvallen gebruikt?

'Het onvoltooide kunstwerk'

Museumconservatoren zijn dol op 'het onvoltooide kunstwerk', oftewel een schilderij of beeld dat niet is afgemaakt, omdat de kunstenaar stierf of worstelde met de compositie. Maar juist zo'n onaf kunstwerk geeft conservatoren informatie over het werkproces van de kunstenaar. Daarnaast doet het een beroep op de verbeelding van de toeschouwer.

Vanavond in Nieuwsuur het eerste deel van onze zomerserie 'Het Onvoltooide Kunstwerk'.