Rusland roept noodtoestand uit in grensregio Koersk na Oekraïense aanvallen

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Pas op de tweede dag van de aanval heeft Moskou op het hoogste niveau gereageerd. Rusland lijkt volkomen te zijn verrast door de omvang ervan en onvoldoende troepen ter plekke te hebben om de opmars te stuiten.

In hoeverre dat nu alsnog lukt, zoals Gerasimov zegt, is lastig te verifiëren. Ook blijft onduidelijk hoeveel burgerslachtoffers er zijn en wat de omvang is van de verwoestingen als gevolg van de gevechten.

Tegelijkertijd zijn er vragen over het doel van de militaire operatie. Het kan gaan om een afleidingsmanoeuvre, om Rusland te dwingen troepen en materieel van andere delen van het front over te brengen. Maar het kan ook een poging zijn Russisch grondgebied vast te houden als troef bij toekomstige onderhandelingen."