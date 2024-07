EPA Demonstranten protesteren tegen de arrestatie van Israëlische militairen.

vandaag, 20:54 Israëlische extreemrechtse menigte bestormt gevangenis na arrestatie soldaten

In Israël zijn negen soldaten van het Israëlische leger gearresteerd op verdenking van zware mishandeling en verkrachting van een Palestijnse gevangene. Als reactie daarop bestormde een ultrarechtse menigte gisteren een militaire basis om hun steun te betuigen aan de gearresteerde militairen. Deskundigen noemen het een nooit eerder vertoonde rebellie tegen het Israëlische leger.

In de militaire basis Sde Teiman, op 29 kilometer van de grens met Gaza, worden Palestijnen of leden van Hamas gevangen gehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanval op 7 oktober. De gevangenis staat bekend om de erbarmelijke omstandigheden. Palestijnse gevangenen die zijn vrijgelaten uit de gevangenis spraken eerder al over mishandeling door bewakers. Hulporganisaties vergelijken het kamp met Guantanamo Bay.

Het vermeende misbruik waar de negen Israëlische soldaten voor zijn opgepakt, zou drie weken geleden hebben plaatsgevonden. De inval van de militaire politie volgde op de ziekenhuisopname van de gevangene. Volgens nieuwssite Times of Israel vertoonde hij tekenen van seksueel misbruik, waaronder verwondingen aan de anus.

Maar dat Israëlische soldaten zijn opgepakt op verdenking van de gruwelijkheden, laten extreemrechtse politici en hun aanhangers niet over hun kant gaan. Een boze menigte, onder wie hooggeplaatste politici, drongen de militaire basis binnen en eisten de vrijlating van de soldaten.

Bekijk hier beelden van de bestorming van de militaire basis:

0:38 Demonstranten bestormen Sde Teiman

Erwin van Veen, Midden-Oostendeskundige bij Instituut Clingendael, noemt de bestorming van de basis "uitzonderlijk". "Het Israëlische leger lijkt een serieus onderzoek te starten naar deze verdachten, en direct verklaart rechts en extreemrechts de betrokken militairen tot helden. De bestorming was dan ook geen spontane actie."

Volgens hem laat de boosheid van extreemrechts "in overtreffende trap" zien dat de Israëlische soldaat niets fout kan doen. Hij noemt ter vergelijking de protesten in 2016 tegen de veroordeling van een Israëlische soldaat, Elor Azaria, voor het doodschieten van een vastgebonden, op de grond liggende Palestijn.

"Toen ging de discussie ook over of die man niet gewoon een held was die het land verdedigde tegen een terrorist", zegt hij. "Het is duidelijk dat in de rechtse en extreemrechtse hoek van het politiek spectrum zwart-wit wordt gedacht. Terwijl kolonisten en Israëlische troepen straffeloos hun gang kunnen gaan, worden Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever worden elke dag blootgesteld aan pesterijen. Hun huizen worden afgebrand, auto's kapot gemaakt, en schapen vermoord."

Mishandeling Palestijnse gevangene

De hoogste militair van Israël, Herzi Halevi, noemt de actie onacceptabel en illegaal. "We zijn in oorlog. En dit ondermijnt de veiligheid van ons land." Ook premier Benjamin Netanyahu keurt de bestorming af en roept op tot kalmte.

De ultranationalistische minister Ben-Gvir (Nationale Veiligheid) sprak daarentegen schande van de arrestatie van "onze beste helden", doelend op de aangehouden militairen.

Yossi Melman, journalist bij de Israelische krant Haaretz, zegt dat de bestormers aanhangers zijn van Ben-Gvir en minister Bezalel Smotrich (Financiën). "Ik wil geen stereotypen gebruiken, maar ze passen in het profiel van mensen die Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever lastigvallen", zegt hij. "Al identificeren sommigen van hen zich ook met Netanyahu en het zogenaamde gematigde rechts."

Rebellie tegen Israëlisch leger

Melman wijst op de macht van rechtse politici in de regering van Netanyahu: "Ondanks dat extreemrechts een minderheid is binnen het parlement, controleren ze toch de regering. Netanyahu is een gevangene van de rechtse politici in zijn coalitie. Hij is bang om zijn zetel als premier te verliezen en daarom knijpt hij een oogje dicht."

Van Veen zegt ook dat Netanyahu zijn vingers niet aan dit onderwerp wil branden vanwege zijn extreemrechtse coalitiegenoten. "Wanneer hij er iets over zegt, vervreemdt hij zich van hen. Het is een tactiek van Netanyahu om bij dit soort dingen de boel de boel te laten."

Verdeeld Israël

De bestorming laat volgens Melman een verdeeld Israël zien. "Er is een sterke, bijna niet te genezen verdeeldheid binnen de Israëlische samenleving. En dat duurt al bijna twee jaar". Melman waarschuwt voor een burgeroorlog. "Ik weet dat dat heftige bewoordingen zijn, maar dit is het gevoel onder heel veel Israëliërs."