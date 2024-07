AFP Een Palestijnse jongen loopt op blote voeten door Gaza

NOS Nieuws • vandaag, 11:12 Polio-uitbraak in Gaza, vaccineren en isoleren moeilijk

Het ministerie van Gezondheid in Gaza zegt dat er polio is uitgebroken in het gebied. Daar werd al voor gevreesd, nadat begin deze maand het poliovirus in rioolwatermonsters was aangetroffen. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vorige week al dat een uitbraak een kwestie van tijd was.

Polio is een zeer besmettelijke ziekte die kan leiden tot een verlamming en hersen- of hersenvliesontsteking. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal zeven tot veertien dagen.

"Als mensen niet gevaccineerd zijn is er een groot risico om het virus te krijgen, vooral onder kinderen. Polio wordt in de volksmond daarom ook wel kinderverlamming genoemd", zegt Nicole van Batenburg, woordvoerder van het Rode Kruis.

Iemand met polio hoort in isolatie te gaan, liefst met een eigen badkamer, om zo de kans op het besmetten van anderen te verkleinen. In het dichtbevolkte Gaza, waar een gebrek aan hygiëne, drinkwater, eten en medicijnen is, is dat nagenoeg onmogelijk. Hierdoor is de kans op overdragen alleen maar groter, legt Van Batenburg uit.

Water als oorlogswapen

De WHO stuurt nu een miljoen poliovaccins naar Gaza, maar door de oorlog en ontoegankelijke wegen is het lastig de vaccins op de juiste plek te krijgen. "Ook heb je artsen nodig want niet iedereen kan de vaccinaties zomaar inbrengen bij kinderen. Dit goed op poten zetten is niet zomaar één, twee, drie geregeld, dus zijn wij bang dat het virus zich verder zal verspreiden", zegt Van Batenburg.

Daarnaast is het lastig om goed te registeren wie al wel en wie nog niet is gevaccineerd in Gaza, vanwege de gebrekkige gezondheidszorg. Door aanvallen van het Israëlische leger en beschietingen in het gebied is het leeuwendeel van de ziekenhuizen in Gaza beschadigd of verwoest.

Ook heeft Israël sinds 7 oktober alle afvalwaterzuiveringsinstallaties in Gaza vernietigd, schrijft de Nederlandse ngo Oxfam Novib in een rapport. Het Israëlische leger zet het gebrek aan water in als oorlogswapen, zo luidt de conclusie.

Israël maakte anderhalve week geleden bekend dat het zijn militairen in Gaza gaat vaccineren tegen polio.