ANP FvD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Johan Dessing

vandaag, 11:53 Nieuw kabinet kijkt naar FvD voor meerderheid in Eerste Kamer Peter Winterman politiek verslaggever Nieuwsuur Peter Winterman politiek verslaggever Nieuwsuur

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en moet daarvoor aankloppen bij oppositiepartijen. Voor rechtse plannen is de steun van minstens vier kleine partijen nodig, waaronder Forum voor Democratie, JA21 en de SGP.

Uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de rechtse oppositiepartijen bereid zijn het aanstaande kabinet-Schoof te steunen. Dat geldt ook voor FvD. Terwijl de partij van Thierry Baudet in de Tweede Kamer wordt weggehoond vanwege complottheorieën, slaan VVD en BBB tegen de FvD-senaatsfractie een verzoenende toon aan.

"Ik heb een hele prettige samenwerking met ze", zegt VVD-fractievoorzitter Edith Schippers. Ook BBB-aanvoerder Ilona Lagas zegt dat alle senatoren elkaar "met respect behandelen". Die houding lijkt te helpen bij het vergaren van steun van FvD.

"Wij zullen constructief naar deze regering kijken", meldt FvD-senaatsfractievoorzitter Johan Dessing. ,"Ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier in de Eerste Kamer met elkaar bekijken hoe we dit land beter kunnen maken." De FvD'er zegt bovendien dat het nodig is om "de polarisatie een halt toe te roepen".

Nieuwsuur De zetelverdeling in de Eerste Kamer

Toch heeft Dessing moeite met beoogd premier Dick Schoof. "Hij is degene die de jihadbruiden naar Nederland heeft gehaald in 2016." Daarmee doelt Dessing op de terugkeer van Nederlandse vrouwen uit Syrië en Irak, in de tijd dat Schoof aan het hoofd stond van de NCTV.

Ook klaagt Dessing dat Schoof in zijn tijd als NCTV-baas nepaccounts inzette om burgers te volgen op sociale media. "Dus ik denk dat wij een goed kopje koffie en een goed gesprek moeten hebben voordat we daar iets constructiefs mee kunnen doen."

NSC niet in Eerste Kamer

PVV, VVD en BBB hebben 30 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. NSC is niet vertegenwoordigd in de senaat. Daarmee komt de coalitie acht zetels tekort voor een meerderheid voor rechts beleid. JA21 (3 zetels), FvD (2 zetels) en SGP (2 zetels) hebben samen zeven zetels. De achtste, doorslaggevende stem moet van een eenpitter komen: 50Plus of de onafhankelijke senaatsfractie OPNL.

Martin van Rooijen (50Plus) zegt het jammer te vinden dat in het hoofdlijnenakkoord geen afspraken zijn gemaakt over pensioenen. "Daar wil ik graag zaken over doen", laat hij weten. OPNL-senator Auke van der Goot wil nog niet zeggen over welke onderwerpen hij met de coalitie in gesprek wil.

In sommige gevallen zou het CDA - met zes senaatszetels - ook nog steun kunnen bieden. Die partij gaf eerder aan kritisch te kijken naar de rechtsstatelijkheid van de nieuwe coalitieplannen.