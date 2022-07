Zwolse en Delftse studenten krijgen energietoeslag, de rest niet

ANP

De gemeenten Zwolle en Delft keren hun studenten een energietoeslag uit. Andere studentensteden doen dit niet. Daar worden studenten standaard uitgesloten van de eenmalige bijdrage van 1300 euro. Dat blijkt uit een rondgang langs twintig studentensteden door Nieuwsuur.

De energietoeslag was aanvankelijk 800 euro maar het kabinet liet onlangs weten deze toeslag met 500 euro te verhogen. Eerder zeiden experts in Nieuwsuur dat studenten als groep juridisch gezien niet mogen worden uitgesloten van de regeling.

Zwolle is het royaalst

De toeslag is bedoeld voor mensen met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Gemeenten zijn vrij hun eigen regels te bepalen. Wel adviseerde minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) gemeenten om studenten uit te sluiten omdat de woonsituatie en dus ook de energiekosten van studenten "zeer divers" zouden zijn.

In Groningen en Amsterdam willen enkele studenten hun gemeente voor de rechter slepen om zo alsnog de energietoeslag af te dwingen.

Het beleid in Zwolle is veruit het ruimhartigst. Daar kunnen uitwonende studenten van 18 jaar of ouder dit jaar 1300 euro ontvangen aan energietoeslag. In Delft zijn de regels strikter: een student moet minstens 21 jaar zijn en de energierekening moet op zijn eigen naam staan om de bijdrage op zijn rekening gestort te krijgen.

Voor de Zwolse wethouder Dorrit de Jong is het vanzelfsprekend dat studenten de energietoeslag krijgen: "Wij hebben gewoon gekeken wie het nodig heeft. Dat is ook in de geest van de toeslag. Studenten behoren ook tot de groep lage inkomens die het moeilijk hebben."

De andere studentensteden vinden dat kennelijk niet zo vanzelfsprekend. In Groningen, Leeuwarden, Enschede, Wageningen, Arnhem, Nijmegen, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Maastricht, Heerlen en Middelburg komen studenten standaard niet in aanmerking voor de energietoeslag.

De Groningse student Jesse vindt dat niet eerlijk:

Wanneer een uitwonende student in die steden door de hoge energielasten toch in geldproblemen komt, kan hij een beroep doen op de bijzondere bijstand. Via die weg krijgt de student niet zomaar een bedrag uitgekeerd, maar kijkt de gemeente hoeveel geld precies nodig is om rond te komen. Maar de voorwaarden voor die bijstand zijn streng, het proces duurt lang en áls een student er doorheen komt, is het nog maar de vraag of het 1300 euro oplevert.

De gemeente Groningen erkent dat het voor studenten die op zichzelf zijn aangewezen financieel lastig kan worden met de gestegen energieprijzen. Maar het stadsbestuur zegt "onvoldoende middelen" te hebben om studenten een energietoeslag uit te keren.

Rechtszaken

Student Jesse wil het hier echter niet bij laten zitten. Hij bereidt nu met andere studenten een rechtszaak voor tegen de gemeente. "Ik vind dat we hier recht op hebben, net als alle andere minima van Nederland."

Ook de studentenvakbond ASVA wil na de zomer namens studenten uit Amsterdam en buurtgemeenten naar de rechter stappen. Ze maken een goede kans in het gelijk gesteld te worden, gaf juridisch expert Willy Heesen al eerder in Nieuwsuur aan. Als dat gebeurt, zal de gemeente Groningen de regeling alsnog aanpassen en aanvullende middelen aanvragen bij het Rijk.

Gemeenten zitten met studenten en de energietoeslag in hun maag Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zitten leden in hun maag met het wel of niet uitkeren van de energietoeslag aan studenten. In de beschikbare budgetten hiervoor is namelijk geen rekening gehouden met studenten. Sommige gemeenten kennen veel uitwonende studenten, andere gemeenten veel minder. Steden maken daarom verschillende keuzes bij het uitkeren van de energietoeslag, aldus de VNG. Als binnen een gemeente grote aantallen studenten bijzondere bijstand aanvragen, heeft die gemeente gelijk een probleem. Het is namelijk "nagenoeg onmogelijk" om hun persoonlijke situatie te beoordelen vanwege onvoldoende personeel, waarschuwt de VNG. Ook lopen sommige gemeenten, als ze studenten financieel te hulp schieten, het risico niet uit te komen met hun budget voor de bijzondere bijstand. Mocht de rechter besluiten dat studenten recht hebben op energietoeslag, dan zal het Rijk gemeenten moeten compenseren voor dit bedrag, meent de VNG.