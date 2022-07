Energietoeslag voor minima mogelijk nog dit jaar van 800 naar 1300 euro

Het kabinet gaat op korte termijn met de gemeenten in gesprek om nog dit jaar iets extra's te doen voor de koopkracht van mensen met een laag inkomen. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat ze boven op de 800 euro die ze al kunnen krijgen vanwege de hoge energiekosten, er nog eens eenmalig 500 euro bij kunnen krijgen.

Het kabinet wilde eigenlijk pas in augustus bekijken wat er mogelijk is, maar zal nu haast maken met de gesprekken met de VNG.

Niet uitvoerbaar

De Tweede Kamer wilde voor meer mensen koopkrachtsteun, bijvoorbeeld voor iedereen die ook zorgtoeslag krijgt. Dat zijn zo'n 4,5 miljoen mensen. Maar volgens het kabinet is dat niet uitvoerbaar. "We vragen daarmee onverantwoord veel van onze publieke dienstverleners", zei Rutte in het debat.