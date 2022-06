Uitsluiting studenten energietoeslag is onrechtmatig, zeggen juristen

Reactie ministerie van SZW en VNG

In een reactie op vragen van Nieuwsuur benadrukt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat er in het wetsvoorstel zelf géén groepen worden uitgesloten van het recht op energietoeslag. Wel wordt in de richtlijn bij het wetsvoorstel gemeenten geadviseerd om studenten uit te sluiten.

"Dat klopt helemaal", zegt Heesen. "Maar op het moment dat gemeenten de richtlijn overnemen en in hun beleidsregels opnemen dat studenten geen recht hebben op energietoeslag, moet dat ook juridisch juist blijken te zijn. En omdat er een groep wordt uitgesloten zonder dat daar een gerechtvaardigde grond voor is, zal een rechter tot de conclusie komen dat het besluit onrechtmatig is."

Volgens het ministerie van SZW is de individuele bijzondere bijstand een geschikter middel dan de energietoeslag om studenten te helpen die vanwege de energieprijs in de problemen komen. Heesen is het daar niet mee eens. "Die vorm van bijstand is alleen mogelijk als er sprake is van individuele bijzondere omstandigheden. Aangezien het hier gaat om een stijging van lasten die iedereen raakt, is dat niet aan de orde."

VNG laat in een reactie weten "geen standpunt" te hebben over het uitsluiten van studenten van de energietoeslag. De vereniging ontkent specifiek te hebben afgeraden aan gemeenten om energietoeslag aan studenten uit te keren, maar zegt wel bij het ministerie gepleit te hebben "voor een afbakening van de doelgroep die in aanmerking komt voor compensatie".

