Helft energietoeslag nog niet uitgekeerd in vier grote steden

De energietoeslag wordt toegekend als bijzondere bijstand en wordt over de gemeenten verdeeld via het gemeentefonds. Gemeentes mogen het bedrag dat ze krijgen, besteden zoals ze willen en hoeven er geen verantwoording over af te leggen bij het Rijk. In theorie zouden ze het bedrag ook aan andere dingen kunnen besteden, zo erkent de woordvoerder van minister Schouten.

"De minister rekent er echter wel op dat gemeenteraden erop toezien dat het geld op de goede plek terechtkomt", laat haar woordvoerder weten.

Een bijkomend voordeel van de energietoeslag is dat gemeenten zo een groep armen in beeld krijgen, die ze eerder niet konden bereiken. Omdat het bij de energietoeslag om een relatief groot bedrag gaat en ook nog vrij besteedbaar is, komen er in sommige steden meer mensen op af dan op andere regelingen.

Wasmachine

In Rotterdam maakt gemiddeld 50 procent van de mensen die recht hebben op een extra regeling, bijvoorbeeld om een wasmachine aan te schaffen als de oude kapot is, er gebruik van, maar inmiddels heeft ruim 60 procent de energietoeslag gekregen of uitgekeerd.

Mensen kunnen tot het einde van dit jaar een aanvraag voor de energietoeslag indienen bij hun gemeente. De exacte einddatum verschilt per gemeente.