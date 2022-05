Energieprijzen stijgen nog veel meer per 1 juli

Essent gaat de variabele tarieven met 25 tot 30 procent verhogen. Afhankelijk van de grootte van het huis en het energieverbruik betekent dat een stijging van tussen 25 tot 90 euro per maand, verwacht het bedrijf. Gemiddeld is het 49 euro per maand.

Deze verhogingen komen bovenop de eerdere prijsverhogingen van gemiddeld zo'n 20 euro per maand sinds 1 januari. Essent heeft samen met Eneco en Vattenfall ruim driekwart van de Nederlandse energiemarkt in handen.

Het is nog niet duidelijk hoe hoog de prijsstijging bij de andere energiebedrijven zal zijn. Zowel Vattenfall als Eneco kunnen nog niet zeggen wat de prijzen per 1 juli zijn. "We zijn nog bezig met de inkoop", zegt een woordvoerder van Eneco.

"De verwachting is dat consumenten die al een langere tijd een variabel tarief betalen een verhoging te wachten staat", zegt Sanne de Jong van prijsvergelijker Gaslicht.com. De prijsverhoging voor mensen die een nieuw contract af moeten sluiten ligt nog veel hoger. Dat heeft te maken met de manier waarop grote energiebedrijven gas inkopen.

Zodra een nieuwe klant zich aanmeldt bij een energiebedrijf, begint dat bedrijf met het inkopen van gas en elektriciteit. Een flink deel van het gas dat consumenten het afgelopen jaar gebruikten was daarom al ingekocht vóór de grote prijsstijgingen in de tweede helft van 2021.

Inkoopprijs vervijfvoudigd

Doordat energie lang van te voren wordt ingekocht, waren de prijzen per 1 januari voor vaste klanten met een variabel contract nog niet zo hoog. Maar omdat de hoge gasprijzen voortduren, verdwijnt dat voordeel. En mensen die een nieuw contract moeten afsluiten, krijgen te maken met een nog veel sterkere verhoging van hun energierekening. Het energiebedrijf heeft immers nog niets ingekocht en baseert het contract volledig op de huidige inkoopprijs van gas.

