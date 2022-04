Energiebedrijven zien vaker betalingsproblemen door hoge energieprijs

Energiebedrijven merken dat de betalingsproblemen van klanten toenemen. Ook zijn er grotere zorgen over de toekomst vanwege de (te) lage maandbedragen waarvoor consumenten kiezen.

Bij energiebedrijf Vattenfall is het aantal mensen met betalingsachterstanden snel toegenomen. Duizenden klanten hebben ten minste twee opeenvolgende maanden aan betalingen gemist. Het gemiddelde bedrag dat openstaat is bovendien met tien procent gegroeid, zegt het bedrijf.

"Het probleem zit hem vooral in het bedrag dat openstaat", zegt Martin Neef, manager tijdig betalen bij Vattenfall. "Voorheen waren het tientjes, nu gaat het om honderden euro's achterstand. Daar zit de zorg."

"We weten bovendien vrij zeker dat dit nog verder gaat toenemen", zegt Neef. "De energietarieven stegen en stijgen door. En elke maand komen er meer mensen bij wiens vaste contract afloopt: een duurder, flexibel contract, komt daar dan voor in de plaats."

Te laag maandbedrag

Zo'n 200.000 klanten hebben daarnaast een "potentieel probleem" doordat zij hun maandbedrag te laag hebben staan. Grote kans dat zij hierdoor aan einde van het jaar, als de eindafrekening komt, worden verrast door een financiële tegenvaller. "Want dat moet je dan maar net kunnen betalen."

Hoeveel klanten in dezelfde periode vorig jaar hun maandtarief te laag hadden staan, is volgens Vattenfall lastig te vergelijken. "Het is appels met peren vergelijken, door de toen heel koude winter."

Ook Eneco en Essent zien de betalingsproblemen langzaam toenemen. "Het komt vaker voor dat er geen saldo beschikbaar is bij klanten met automatische afschrijving. Het aantal betalingsherinneringen dat wij versturen, groeit", zegt een woordvoerder bij Eneco.

Het is nog te vroeg om te spreken van serieuze betalingsproblemen, zegt zij. "Maar we verwachten wel dat dit kan gebeuren. Je wilt niet in een situatie komen dat je thuis niet de verwarming kunt aanzetten. Het is voor veel mensen een hele vervelende situatie."

Niet meer, wel hogere schulden

Essent zegt ook nog geen snelle groei te zien van het aantal klanten met betalingsproblemen. "Wel zien we dat de mensen die al een betalingsachterstand hadden, nu grotere schulden hebben. De waarde stijgt. Dat is ook logisch, de tarieven zijn gestegen."

"Wij willen graag mensen vroegtijdig helpen om grotere financiële problemen te voorkomen. Daarvoor bieden we tips en betalingsregelingen, en verwijzen mensen door naar hulpinstanties", aldus Eneco.

Eigen stabiliteit

Hoewel de zorgen over de financiën van hun klanten groeien, blijven de gevolgen voor hun eigen financiële stabiliteit beperkt, zeggen de drie grootste energieleveranciers van Nederland.

Zo zegt Essent dat het geen gevolgen heeft voor de eigen stabiliteit. Eneco wijst op voorzorgsmaatregelen die het bedrijf treft. "Wij kunnen het opvangen."

Vattenfall sluit daarbij aan. "Dat meer klanten hun rekening niet betalen heeft geen gevolgen voor onze eigen financiële stabiliteit."