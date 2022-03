ACM: 'Tussentijds verhogen prijs gas en elektra mag bij variabel contract'

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt zegt op Twitter een Kamerbrief in te dienen over de tariefwijziging. Hij noemt het een "bizarre tussentijdse prijsstijging" waardoor de btw-verlaging naar Vattenfall gaat en niet naar de consument.

Vattenfall zegt in reactie het nieuws vervelend te vinden voor klanten. "Maar zoiets ingrijpends besluiten we niet van vandaag op morgen. Dat mensen de btw-verlaging en deze tariefwijziging aan elkaar verbinden is daarnaast onterecht en onjuist."

Volgens het energiebedrijf houdt de klant ook na de tariefwijziging geld over. "Wij verhogen de variabele energietarieven met gemiddeld 11 euro per maand. Nog geen 100 euro voor de rest van dit jaar. Die btw-verlaging levert de consument nog dit jaar 140 euro op. Dus ook na de tariefwijziging houdt de klant onderaan de streep geld over."

'Redelijke tarieven'

Energieleverancier Essent zegt tegen het AD vooralsnog geen plannen te hebben de tarieven tussentijds aan te passen. Ook Eneco laat zegt tegen de krant niet van plan te zijn op korte termijn de variabele tarieven aan te passen.

De ACM zegt dat Vattenfall wel moet zorgen voor redelijke tarieven. De autoriteit controleert dit ook achteraf, wanneer de leverancier de tarieven heeft doorgegeven. "Dat betekent geen onbehoorlijke vergoedingen bovenop de inkoopprijs."